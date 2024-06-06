https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html

Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы

Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы - РИА Новости, 06.06.2024

Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы

Депутат ГД от фракции "Новые люди" Георгий Арапов направил обращение на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с просьбой отказаться от закупки мяса ламы... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:08

2024-06-06T12:08

2024-06-06T12:33

россия

боливия

оксана лут

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Георгий Арапов направил обращение на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с просьбой отказаться от закупки мяса ламы из Боливии для употребления в пищу, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "...Прошу вас оценить негативные последствия импорта мяса лам из Боливии и в случае вашего одобрения на сохранение запрета на импорт такого мяса поручить Россельхознадзору отказать в получении разрешения на экспорт в Россию мяса ламы", - написано в документе. В запросе отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что национальная служба по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии подала запрос в Россельхознадзор для получения разрешения на экспорт в РФ мяса ламы. "Считаю необходимым отметить, что мясо ламы в России никогда не использовалось для пищевых целей. В России животные семейства верблюжьих (ламы, альпаки, верблюды) традиционно воспринимаются как экзотические животные, которых зачастую можно увидеть в таких местах, как зоопарки", - отмечает автор обращения. По его словам, лама занесена в Международную Красную книгу. Появление на российском рынке мяса лам может вызвать неоднозначную или осуждающую реакцию граждан.

https://ria.ru/20240201/sverchki-1924766061.html

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россия, боливия, оксана лут, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество