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Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы - РИА Новости, 06.06.2024
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12:08 06.06.2024 (обновлено: 12:33 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html
Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы
Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы - РИА Новости, 06.06.2024
Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы
Депутат ГД от фракции "Новые люди" Георгий Арапов направил обращение на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с просьбой отказаться от закупки мяса ламы... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:08
2024-06-06T12:33
россия
боливия
оксана лут
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Георгий Арапов направил обращение на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с просьбой отказаться от закупки мяса ламы из Боливии для употребления в пищу, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "...Прошу вас оценить негативные последствия импорта мяса лам из Боливии и в случае вашего одобрения на сохранение запрета на импорт такого мяса поручить Россельхознадзору отказать в получении разрешения на экспорт в Россию мяса ламы", - написано в документе. В запросе отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что национальная служба по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии подала запрос в Россельхознадзор для получения разрешения на экспорт в РФ мяса ламы. "Считаю необходимым отметить, что мясо ламы в России никогда не использовалось для пищевых целей. В России животные семейства верблюжьих (ламы, альпаки, верблюды) традиционно воспринимаются как экзотические животные, которых зачастую можно увидеть в таких местах, как зоопарки", - отмечает автор обращения. По его словам, лама занесена в Международную Красную книгу. Появление на российском рынке мяса лам может вызвать неоднозначную или осуждающую реакцию граждан.
https://ria.ru/20240201/sverchki-1924766061.html
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россия, боливия, оксана лут, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Боливия, Оксана Лут, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы

Депутат Арапов попросил Лут отказаться от закупки мяса ламы в Россию

© РИА Новости / Мария МарикянЛама
Лама - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Лама. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Георгий Арапов направил обращение на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с просьбой отказаться от закупки мяса ламы из Боливии для употребления в пищу, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«
"...Прошу вас оценить негативные последствия импорта мяса лам из Боливии и в случае вашего одобрения на сохранение запрета на импорт такого мяса поручить Россельхознадзору отказать в получении разрешения на экспорт в Россию мяса ламы", - написано в документе.
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В запросе отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что национальная служба по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии подала запрос в Россельхознадзор для получения разрешения на экспорт в РФ мяса ламы.
"Считаю необходимым отметить, что мясо ламы в России никогда не использовалось для пищевых целей. В России животные семейства верблюжьих (ламы, альпаки, верблюды) традиционно воспринимаются как экзотические животные, которых зачастую можно увидеть в таких местах, как зоопарки", - отмечает автор обращения.
По его словам, лама занесена в Международную Красную книгу. Появление на российском рынке мяса лам может вызвать неоднозначную или осуждающую реакцию граждан.
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РоссияБоливияОксана ЛутФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
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