https://ria.ru/20240606/kuznetsova-1951116804.html

Доклад о преступлениях Киева направят Путину после утверждения парламентом

Доклад о преступлениях Киева направят Путину после утверждения парламентом - РИА Новости, 06.06.2024

Доклад о преступлениях Киева направят Путину после утверждения парламентом

Утверждение доклада о преступлениях киевского режима против детей состоится на заседании парламентской комиссии 10 июня, после утверждения палатами парламента,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:14

2024-06-06T18:14

2024-06-06T18:14

пмэф-2024

россия

анна кузнецова

донбасс

владимир путин

госдума рф

совет федерации рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810658479_0:0:2392:1346_1920x0_80_0_0_c873c98a13510ab5e97ca968a5ea5e3d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Утверждение доклада о преступлениях киевского режима против детей состоится на заседании парламентской комиссии 10 июня, после утверждения палатами парламента, доклад будет направлен президенту России Владимиру Путину, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "На следующем заседании, 10 числа, состоится утверждение доклада членами комиссии, будут презентованы основные его блоки и темы, которые будут освещены в докладе. Следующим шагом будет утверждение двумя палатами парламента, после этого подписанный двумя спикерами палат доклад уходит президенту", - сказала Кузнецова. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/kherson-1950302815.html

https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949703163.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, анна кузнецова, донбасс, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, безопасность, украина, вооруженные силы украины