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Доклад о преступлениях Киева направят Путину после утверждения парламентом
Доклад о преступлениях Киева направят Путину после утверждения парламентом - РИА Новости, 06.06.2024
Доклад о преступлениях Киева направят Путину после утверждения парламентом
Утверждение доклада о преступлениях киевского режима против детей состоится на заседании парламентской комиссии 10 июня, после утверждения палатами парламента,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Утверждение доклада о преступлениях киевского режима против детей состоится на заседании парламентской комиссии 10 июня, после утверждения палатами парламента, доклад будет направлен президенту России Владимиру Путину, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "На следующем заседании, 10 числа, состоится утверждение доклада членами комиссии, будут презентованы основные его блоки и темы, которые будут освещены в докладе. Следующим шагом будет утверждение двумя палатами парламента, после этого подписанный двумя спикерами палат доклад уходит президенту", - сказала Кузнецова. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна кузнецова, донбасс, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, безопасность, украина, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, Россия, Анна Кузнецова, Донбасс, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
Доклад о преступлениях Киева направят Путину после утверждения парламентом
Госдума и Совфед 10 июня утвердят доклад о преступлениях Киева и направит Путину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Утверждение доклада о преступлениях киевского режима против детей состоится на заседании парламентской комиссии 10 июня, после утверждения палатами парламента, доклад будет направлен президенту России Владимиру Путину, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"На следующем заседании, 10 числа, состоится утверждение доклада членами комиссии, будут презентованы основные его блоки и темы, которые будут освещены в докладе. Следующим шагом будет утверждение двумя палатами парламента, после этого подписанный двумя спикерами палат доклад уходит президенту", - сказала Кузнецова.
Спикер ГД Вячеслав Володин
ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса
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Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.