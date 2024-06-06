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Китай напомнил о своем стремлении урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 06.06.2024
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11:53 06.06.2024 (обновлено: 15:07 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kitay-1950940189.html
Китай напомнил о своем стремлении урегулировать украинский кризис
Китай напомнил о своем стремлении урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 06.06.2024
Китай напомнил о своем стремлении урегулировать украинский кризис
Китай продолжит работать над созданием условий для урегулирования конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:53
2024-06-06T15:07
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ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Китай продолжит работать над созданием условий для урегулирования конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Что касается мирной конференции в Швейцарии, мы уже многократно излагали позицию китайской стороны, мы продолжим по-своему продвигать мирные переговоры и работать со всеми сторонами над созданием условий для политического урегулирования украинского кризиса", — подчеркнула она, комментируя итоги встречи с делегацией Киева в Пекине.Накануне представители внешнеполитических ведомств двух стран провели консультации в Пекине. Украину представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, Китай — замглавы МИД Сунь Вэйдун. Среди прочего Сибига рассказал китайскому коллеге о подготовке к конференции в Швейцарии.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель этой встречи — предъявить стране ультиматум.При этом представители многих государств также отказались принимать участие в конференции. В частности, речь идет о президентах Бразилии и ЮАР. На прошлой неделе МИД Китая заявил, что повестка мероприятия расходится с требованиями страны, поэтому Пекину сложно в нем участвовать. По данным агентства Bloomberg, президент США Джо Байден также не сможет присутствовать на встрече из-за плотного графика.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат. По его словам, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1949980836.html
https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
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в мире, цены на нефть, китай, украина, швейцария, андрей сибига, мао нин
В мире, Цены на нефть, Китай, Украина, Швейцария, Андрей Сибига, Мао Нин
Китай напомнил о своем стремлении урегулировать украинский кризис

МИД КНР: Китай продолжит создавать условия для решения украинского кризиса

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Китай продолжит работать над созданием условий для урегулирования конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"Что касается мирной конференции в Швейцарии, мы уже многократно излагали позицию китайской стороны, мы продолжим по-своему продвигать мирные переговоры и работать со всеми сторонами над созданием условий для политического урегулирования украинского кризиса", — подчеркнула она, комментируя итоги встречи с делегацией Киева в Пекине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии
2 июня, 10:45
Накануне представители внешнеполитических ведомств двух стран провели консультации в Пекине. Украину представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, Китай — замглавы МИД Сунь Вэйдун. Среди прочего Сибига рассказал китайскому коллеге о подготовке к конференции в Швейцарии.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель этой встречи — предъявить стране ультиматум.
Форум международного сотрудничества, посвященный теме мира, в Базеле - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Спасибо от России. В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии
02:07
При этом представители многих государств также отказались принимать участие в конференции. В частности, речь идет о президентах Бразилии и ЮАР. На прошлой неделе МИД Китая заявил, что повестка мероприятия расходится с требованиями страны, поэтому Пекину сложно в нем участвовать. По данным агентства Bloomberg, президент США Джо Байден также не сможет присутствовать на встрече из-за плотного графика.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат. По его словам, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин
6 мая, 16:42
 
В миреЦены на нефтьКитайУкраинаШвейцарияАндрей СибигаМао Нин
 
 
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