https://ria.ru/20240606/kitay-1950940189.html

Китай напомнил о своем стремлении урегулировать украинский кризис

Китай напомнил о своем стремлении урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 06.06.2024

Китай напомнил о своем стремлении урегулировать украинский кризис

Китай продолжит работать над созданием условий для урегулирования конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:53

2024-06-06T11:53

2024-06-06T15:07

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ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Китай продолжит работать над созданием условий для урегулирования конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Что касается мирной конференции в Швейцарии, мы уже многократно излагали позицию китайской стороны, мы продолжим по-своему продвигать мирные переговоры и работать со всеми сторонами над созданием условий для политического урегулирования украинского кризиса", — подчеркнула она, комментируя итоги встречи с делегацией Киева в Пекине.Накануне представители внешнеполитических ведомств двух стран провели консультации в Пекине. Украину представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, Китай — замглавы МИД Сунь Вэйдун. Среди прочего Сибига рассказал китайскому коллеге о подготовке к конференции в Швейцарии.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель этой встречи — предъявить стране ультиматум.При этом представители многих государств также отказались принимать участие в конференции. В частности, речь идет о президентах Бразилии и ЮАР. На прошлой неделе МИД Китая заявил, что повестка мероприятия расходится с требованиями страны, поэтому Пекину сложно в нем участвовать. По данным агентства Bloomberg, президент США Джо Байден также не сможет присутствовать на встрече из-за плотного графика.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат. По его словам, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.

https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1949980836.html

https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html

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