https://ria.ru/20240606/kitay-1950859453.html

"Можно и утонуть": Зеленского предупредили о наказании от Китая

"Можно и утонуть": Зеленского предупредили о наказании от Китая - РИА Новости, 06.06.2024

"Можно и утонуть": Зеленского предупредили о наказании от Китая

Резкие заявления Владимира Зеленского в адрес Китая могут обернуться проблемами торгово-экономического характера, предупредил украинский политолог Андрей... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T04:25

2024-06-06T04:25

2024-06-06T04:25

в мире

китай

украина

швейцария

владимир зеленский

андрей золотарев

си цзиньпин

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Резкие заявления Владимира Зеленского в адрес Китая могут обернуться проблемами торгово-экономического характера, предупредил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту*.Ранее Зеленский заявил, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие и выступает "инструментом" России."Извините, плюнуть в Китай – Китай утрется. Но если Китай плюнет, ну, можно и утонуть. Учитывая, что опыт Литвы вам известен же, как Литва в один момент выпала, из-за Тайваня, из таможенных китайских каталогов. Минус десять миллиардов товарооборота", — предупредил Золотарев.Он напомнил, что до начала конфликта в стране именно КНР закупала большую часть экспортируемой Украиной продукции."Так говорить о Си Цзиньпине, простите. Может быть задача стоит такая — обгадиться со всеми?" – задался вопросом политолог.Как ранее сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии. Также она отмечала, что участие отдельных стран в саммите не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня.Как сообщала газета Financial Times, офис Зеленского поручил украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина за их отсутствие на саммите.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html

https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html

китай

украина

швейцария

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в мире, китай, украина, швейцария, владимир зеленский, андрей золотарев, си цзиньпин