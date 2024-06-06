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Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе - РИА Новости, 06.06.2024
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15:41 06.06.2024 (обновлено: 16:32 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/khusity-1951040389.html
Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе
Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе - РИА Новости, 06.06.2024
Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе
Вооруженные силы Йемена провели операцию против израильских судов в порту Хайфы, сообщили в правящем на севере страны шиитском движении "Ансар Алла" (хуситы)... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:41
2024-06-06T16:32
в мире
йемен
ирак
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
хайфа
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ДОХА, 6 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Йемена провели операцию против израильских судов в порту Хайфы, сообщили в правящем на севере страны шиитском движении "Ансар Алла" (хуситы) телеканалу "Аль-Масира"."Вооруженные силы Йемена провели две первые совместные военные операции с движением "Исламского сопротивления Ирака", атаковав два судна с военной техникой в порту Хайфы, а также судно, которое нарушило решение о запрете захода в порт Хайфа в оккупированной Палестине", — говорится в заявлении.Хуситы отметили, что операция стала ответом на боевые действия израильской армии в районе Рафаха. В движении добавили, что такие меры будут приниматься до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию против палестинцев в секторе Газа.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240531/udary-1949691295.html
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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йемен
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в мире, йемен, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, хайфа
В мире, Йемен, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла, Хайфа
Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе

Хуситы с союзниками из Ирака провели операцию против израильских судов

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Йемена провели операцию против израильских судов в порту Хайфы, сообщили в правящем на севере страны шиитском движении "Ансар Алла" (хуситы) телеканалу "Аль-Масира".
"Вооруженные силы Йемена провели две первые совместные военные операции с движением "Исламского сопротивления Ирака", атаковав два судна с военной техникой в порту Хайфы, а также судно, которое нарушило решение о запрете захода в порт Хайфа в оккупированной Палестине", — говорится в заявлении.
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Хуситы отметили, что операция стала ответом на боевые действия израильской армии в районе Рафаха.
В движении добавили, что такие меры будут приниматься до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию против палестинцев в секторе Газа.
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Ситуация в Йемене

Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреЙеменИракИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнсар АллаХайфа
 
 
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