Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе
Хуситы с союзниками из Ирака провели операцию против израильских судов
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
ДОХА, 6 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Йемена провели операцию против израильских судов в порту Хайфы, сообщили в правящем на севере страны шиитском движении "Ансар Алла" (хуситы) телеканалу "Аль-Масира".
"Вооруженные силы Йемена провели две первые совместные военные операции с движением "Исламского сопротивления Ирака", атаковав два судна с военной техникой в порту Хайфы, а также судно, которое нарушило решение о запрете захода в порт Хайфа в оккупированной Палестине", — говорится в заявлении.
Хуситы отметили, что операция стала ответом на боевые действия израильской армии в районе Рафаха.
В движении добавили, что такие меры будут приниматься до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию против палестинцев в секторе Газа.
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Ситуация в Йемене
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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