https://ria.ru/20240606/khusity-1951040389.html

Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе

Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе - РИА Новости, 06.06.2024

Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе

Вооруженные силы Йемена провели операцию против израильских судов в порту Хайфы, сообщили в правящем на севере страны шиитском движении "Ансар Алла" (хуситы)... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:41

2024-06-06T15:41

2024-06-06T16:32

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ирак

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

хайфа

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ДОХА, 6 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Йемена провели операцию против израильских судов в порту Хайфы, сообщили в правящем на севере страны шиитском движении "Ансар Алла" (хуситы) телеканалу "Аль-Масира"."Вооруженные силы Йемена провели две первые совместные военные операции с движением "Исламского сопротивления Ирака", атаковав два судна с военной техникой в порту Хайфы, а также судно, которое нарушило решение о запрете захода в порт Хайфа в оккупированной Палестине", — говорится в заявлении.Хуситы отметили, что операция стала ответом на боевые действия израильской армии в районе Рафаха. В движении добавили, что такие меры будут приниматься до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию против палестинцев в секторе Газа.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

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https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, хайфа