https://ria.ru/20240606/karty-1951184564.html

Хромов: К 2030 году картами будут оплачивать лишь 20% покупок онлайн

Хромов: К 2030 году картами будут оплачивать лишь 20% покупок онлайн - РИА Новости, 06.06.2024

Хромов: К 2030 году картами будут оплачивать лишь 20% покупок онлайн

К 2030 году на банковские карты будет приходиться только 20% оплат покупок, а каждый офлайн и или онлайн магазин будет предоставлять своим клиентам минимум... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:32

2024-06-06T23:32

2024-06-06T23:44

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технологии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. К 2030 году на банковские карты будет приходиться только 20% оплат покупок, а каждый офлайн и или онлайн магазин будет предоставлять своим клиентам минимум три-четыре способа оплаты, такой прогноз со ссылкой на данные сервиса приема платежей "Т-Касса" привел вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.Он принял участие в дискуссии "Продавать нельзя сдаться. Всем ли нужно на маркетплейсы и как развиваться в eCom", прошедшей на площадке Т-Двора в Санкт-Петербурге.По словам Хромова, чем больше способов оплаты дает продавец ― тем лучше для покупателя и, следовательно, для продавца, так как растет конверсия в покупку и прибыль."Конверсия платежа ― очень важный элемент. Все тратят деньги на привлечение клиентов, но видим, как не все привлеченные доходят до покупки и бросают корзину, потому что нет удобного способа платежа, не оказалось карты под рукой и так далее. И предприниматель теряет покупку. Поэтому нужно предоставлять максимально широкий перечень способов с высокой конверсией", - привели в Т-Банке слова Хромова.Предложение различных способов оплаты - также инструмент продавца в борьбе за прибыль на все более конкурентном рынке электронной коммерции через маркетплейсы."Есть денежный порог, при котором мы видим отсечку ― 70 тысяч рублей. Каждый четвертый новый селлер не достигает оборотов в 70 тысяч рублей и уходит с маркетплейсов, потому что конкуренция высокая. Если добирает до 70 тысяч ― это значит, что у предпринимателя получается, и он "выживает", - сказал Хромов.Директор T-Bank eCommerce Илья Кретов добавил, что ежемесячно порядка 15-20 тысяч предпринимателей регистрируют ИП и ООО, чтобы выходить на маркетплейсы. "В год ― 100 с лишним тысяч. Но до полугода продаж "доживает" 50-60% из них. Происходит сильная консолидация крупных игроков. Грубо говоря, 90% всех продавцов на маркетплейсах делают только 10% всех продаж", ― отметил он.Участники дискуссии указали в этой связи на тренд к возрождению независимой электронной коммерции ― многие продавцы возвращаются, в частности, к развитию своих собственных сайтов для взаимодействия с клиентом."Маркетплейсы помогают выйти на рынок, протестировать свой продукт. Это легкий способ входа, потому что не требуется создавать собственный интернет-магазин, организовывать доставку. Но уже на следующем этапе, когда все тесты пройдены и понятно, что бизнес пошел, маркетплейсы ― не панацея, это всего лишь один из каналов продаж наравне с собственным интернет-магазином", - отметил Хромов.Сегодня бизнес старается диверсифицировать каналы сбыта на различных площадках."Можно развиваться по довольно популярной схеме на рынке: когда якорные продукты запускают в маркетплейсе ― и они работают на бренд, а премиум-продукцию, эксклюзивы продают в собственном интернет-магазине с большей маржинальностью и востребованностью", - резюмировал Хромов.

https://ria.ru/20240606/valyuta-1951162827.html

https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1942051030.html

https://ria.ru/20240606/proezd-1951127481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, технологии