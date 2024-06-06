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Никитин: строящегося кампуса недостаточно для Великого Новгорода - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:28 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kampus-1951167686.html
Никитин: строящегося кампуса недостаточно для Великого Новгорода
Никитин: строящегося кампуса недостаточно для Великого Новгорода - РИА Новости, 06.06.2024
Никитин: строящегося кампуса недостаточно для Великого Новгорода
Строящегося в Великом Новгороде кампуса на 4 тысячи мест недостаточно, чтобы обеспечить всех студентов жильем, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:28
2024-06-06T21:28
пмэф-2024
общество
великий новгород
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
новгородский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Строящегося в Великом Новгороде кампуса на 4 тысячи мест недостаточно, чтобы обеспечить всех студентов жильем, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В Великом Новгороде идет строительство кампуса для Новгородского государственного университета за 10 миллиардов рублей. Пять жилых корпусов для 4 тысяч студентов и сотрудников планируется построить до конца 2026 года. Но уже сейчас понятно, по словам Никитина, что этих площадей мало, чтобы закрыть существующий спрос иногородних студентов на жилье. "То, что мы сейчас имеем, это дефицит. Мы в 2026 покроем дефицит 2024 года, а к 2026 он вырастет снова, поэтому этого абсолютно недостаточно. Нам надо не 4 тысячи мест, а 10-12 тысяч. Просто есть же ограничения региональной экономики. Я напомню, что эти кампусы строятся на условиях софинансирования, и там достаточно большой вклад через концессию региона. Мы строим то, что можем себе позволить", - рассказал Никитин. Он также добавил, что кроме этого кампуса в Великом Новгороде строится еще один - научно-производственный, связанный с микроэлектроникой. По словам Никитина, он будет одним из лучших в России и закончат его в 2025 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/nikitin-1951167121.html
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общество, великий новгород, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), новгородский государственный университет
ПМЭФ-2024, Общество, Великий Новгород, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Новгородский государственный университет
Никитин: строящегося кампуса недостаточно для Великого Новгорода

Никитин: строящегося кампуса на 4 тысяч мест недостаточно для Великого Новгорода

© Фото : пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Андрей Никитин
Губернатор Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Андрей Никитин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Строящегося в Великом Новгороде кампуса на 4 тысячи мест недостаточно, чтобы обеспечить всех студентов жильем, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В Великом Новгороде идет строительство кампуса для Новгородского государственного университета за 10 миллиардов рублей. Пять жилых корпусов для 4 тысяч студентов и сотрудников планируется построить до конца 2026 года. Но уже сейчас понятно, по словам Никитина, что этих площадей мало, чтобы закрыть существующий спрос иногородних студентов на жилье.
«
"То, что мы сейчас имеем, это дефицит. Мы в 2026 покроем дефицит 2024 года, а к 2026 он вырастет снова, поэтому этого абсолютно недостаточно. Нам надо не 4 тысячи мест, а 10-12 тысяч. Просто есть же ограничения региональной экономики. Я напомню, что эти кампусы строятся на условиях софинансирования, и там достаточно большой вклад через концессию региона. Мы строим то, что можем себе позволить", - рассказал Никитин.
Он также добавил, что кроме этого кампуса в Великом Новгороде строится еще один - научно-производственный, связанный с микроэлектроникой. По словам Никитина, он будет одним из лучших в России и закончат его в 2025 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
ПМЭФ-2024. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024ОбществоВеликий НовгородНовгородская областьРоссияАндрей Никитин (политик)Новгородский государственный университет
 
 
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