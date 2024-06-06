Никитин: строящегося кампуса недостаточно для Великого Новгорода
Никитин: строящегося кампуса на 4 тысяч мест недостаточно для Великого Новгорода
© Фото : пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Андрей Никитин
© Фото : пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Андрей Никитин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Строящегося в Великом Новгороде кампуса на 4 тысячи мест недостаточно, чтобы обеспечить всех студентов жильем, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В Великом Новгороде идет строительство кампуса для Новгородского государственного университета за 10 миллиардов рублей. Пять жилых корпусов для 4 тысяч студентов и сотрудников планируется построить до конца 2026 года. Но уже сейчас понятно, по словам Никитина, что этих площадей мало, чтобы закрыть существующий спрос иногородних студентов на жилье.
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"То, что мы сейчас имеем, это дефицит. Мы в 2026 покроем дефицит 2024 года, а к 2026 он вырастет снова, поэтому этого абсолютно недостаточно. Нам надо не 4 тысячи мест, а 10-12 тысяч. Просто есть же ограничения региональной экономики. Я напомню, что эти кампусы строятся на условиях софинансирования, и там достаточно большой вклад через концессию региона. Мы строим то, что можем себе позволить", - рассказал Никитин.
Он также добавил, что кроме этого кампуса в Великом Новгороде строится еще один - научно-производственный, связанный с микроэлектроникой. По словам Никитина, он будет одним из лучших в России и закончат его в 2025 году.
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