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В Ингушетии назначили дату выборов главы региона - РИА Новости, 06.06.2024
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11:40 06.06.2024 (обновлено: 12:32 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ingushetiya-1950934217.html
В Ингушетии назначили дату выборов главы региона
В Ингушетии назначили дату выборов главы региона - РИА Новости, 06.06.2024
В Ингушетии назначили дату выборов главы региона
Депутаты Народного собрания Ингушетии в четверг назначили дату выборов главы региона, они пройдут в единый день голосования 8 сентября текущего года, сообщили... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:40
2024-06-06T12:32
политика
россия
единый день голосования в россии
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НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии в четверг назначили дату выборов главы региона, они пройдут в единый день голосования 8 сентября текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. "На заседании в четверг депутаты Народного собрания приняли постановление о дате проведения выборов главы Ингушетии, они состоятся 8 сентября 2024 года. Решение принято единогласно", - сказал собеседник агентства. Главу региона в Ингушетии, как и в ряде других северокавказских республик, избирает парламент из трех представленных президентом России кандидатур.
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политика, россия, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Единый день голосования в России
В Ингушетии назначили дату выборов главы региона

Парламент Ингушетии назначил выборы главы региона на 8 сентября

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии в четверг назначили дату выборов главы региона, они пройдут в единый день голосования 8 сентября текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
«
"На заседании в четверг депутаты Народного собрания приняли постановление о дате проведения выборов главы Ингушетии, они состоятся 8 сентября 2024 года. Решение принято единогласно", - сказал собеседник агентства.
Главу региона в Ингушетии, как и в ряде других северокавказских республик, избирает парламент из трех представленных президентом России кандидатур.
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