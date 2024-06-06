https://ria.ru/20240606/ingushetiya-1950934217.html

В Ингушетии назначили дату выборов главы региона

В Ингушетии назначили дату выборов главы региона - РИА Новости, 06.06.2024

В Ингушетии назначили дату выборов главы региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии в четверг назначили дату выборов главы региона, они пройдут в единый день голосования 8 сентября текущего года, сообщили... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:40

2024-06-06T11:40

2024-06-06T12:32

политика

россия

единый день голосования в россии

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НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии в четверг назначили дату выборов главы региона, они пройдут в единый день голосования 8 сентября текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. "На заседании в четверг депутаты Народного собрания приняли постановление о дате проведения выборов главы Ингушетии, они состоятся 8 сентября 2024 года. Решение принято единогласно", - сказал собеседник агентства. Главу региона в Ингушетии, как и в ряде других северокавказских республик, избирает парламент из трех представленных президентом России кандидатур.

https://ria.ru/20240531/vybory-1949674016.html

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политика, россия, единый день голосования в россии