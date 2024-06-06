Рейтинг@Mail.ru
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/indoneziya-1950886451.html
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России - РИА Новости, 06.06.2024
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России
Индонезия оценивает возможность посещения саммита БРИКС в России, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:27
2024-06-06T09:27
в мире
индонезия
россия
юар
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734358a378616993a5ed2a00976d5ade.jpg
ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Индонезия оценивает возможность посещения саммита БРИКС в России, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. "Да, я так считаю", - сказал посол, отвечая на вопрос оценки властями Индонезии возможного участия в саммите БРИКС. Дипломат добавил, что президент Индонезии уже посещал саммиты БРИКС в Пекине и ЮАР в последние два года. Посол также отметил, что пока не знает финального решения властей Индонезии по поводу участия в саммите, который состоится в октябре в Казани. По словам Тавареша, важно учитывать совпадающие даты саммита с объявлением нового состава кабинета министров Индонезии, которое также состоится в октябре этого года. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html
https://ria.ru/20231110/indoneziya-1908541265.html
индонезия
россия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cf3ca7a8540514e9629677f8a1d2b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, юар, брикс
В мире, Индонезия, Россия, ЮАР, БРИКС
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России

Посол Тавареш: Индонезия оценивает возможность посещения саммита БРИКС в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Индонезия оценивает возможность посещения саммита БРИКС в России, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш.
"Да, я так считаю", - сказал посол, отвечая на вопрос оценки властями Индонезии возможного участия в саммите БРИКС. Дипломат добавил, что президент Индонезии уже посещал саммиты БРИКС в Пекине и ЮАР в последние два года.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС
08:42
Посол также отметил, что пока не знает финального решения властей Индонезии по поводу участия в саммите, который состоится в октябре в Казани. По словам Тавареша, важно учитывать совпадающие даты саммита с объявлением нового состава кабинета министров Индонезии, которое также состоится в октябре этого года.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Эксперт объяснил, почему Индонезия не стала вступать в БРИКС
10 ноября 2023, 02:02
 
В миреИндонезияРоссияЮАРБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала