https://ria.ru/20240606/indoneziya-1950886451.html
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России - РИА Новости, 06.06.2024
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России
Индонезия оценивает возможность посещения саммита БРИКС в России, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:27
2024-06-06T09:27
2024-06-06T09:27
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Индонезия оценивает возможность посещения саммита БРИКС в России, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. "Да, я так считаю", - сказал посол, отвечая на вопрос оценки властями Индонезии возможного участия в саммите БРИКС. Дипломат добавил, что президент Индонезии уже посещал саммиты БРИКС в Пекине и ЮАР в последние два года. Посол также отметил, что пока не знает финального решения властей Индонезии по поводу участия в саммите, который состоится в октябре в Казани. По словам Тавареша, важно учитывать совпадающие даты саммита с объявлением нового состава кабинета министров Индонезии, которое также состоится в октябре этого года. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, юар, брикс
В мире, Индонезия, Россия, ЮАР, БРИКС
Посол Индонезии оценил возможность посещения саммита БРИКС в России
Посол Тавареш: Индонезия оценивает возможность посещения саммита БРИКС в России