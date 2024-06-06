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Книжный фестиваль "Красная площадь"

Книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 06.06.2024

Книжный фестиваль "Красная площадь"

Книжный фестиваль "Красная площадь" – главное ежегодное литературное событие России. Впервые он прошел в июне 2015 года в Москве под названием "Книги России" и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:31

2024-06-06T00:31

2024-06-06T00:31

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Книжный фестиваль "Красная площадь" – главное ежегодное литературное событие России. Впервые он прошел в июне 2015 года в Москве под названием "Книги России" и стал главным мероприятием Года литературы. В 2016 году он получил новое название – "Красная площадь". Мероприятие приурочено ко дню рождения поэта Александра Пушкина и Дню русского языка, отмечаемых 6 июня.Фестиваль проводится Минцифры России и Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры РФ, министерства просвещения РФ, а также правительства Москвы.Фестиваль структурирован на тематические площадки. В 2024 году он пройдет на следующих площадках: "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "История Отечества", "Пространство чтения: будущее книги", "Комиксы" и другие.Тематические площадки фестиваля занимают пространство от Исторического музея до храма Василия Блаженного.В 2023 году IX книжный фестиваль "Красная площадь" прошел 2-6 июня.Новинки представили порядка 400 издательств. В их числе московские, петербургские флагманы и компании из 56 регионов и Белоруссии. Всего более 100 тысяч наименований книг разных жанров.Гостями фестиваля стали более 200 тысяч человек.В рамках фестиваля прошли встречи с известными писателями и поэтами Павлом Басинским, Сергеем Шаргуновым, Алексеем Варламовым, Сергеем Лукьяненко, Захаром Прилепиным, Анной Матвеевой, Александрой Марининой, Дарьей Донцовой, Анной Ревякиной и другими.Звездными гостями фестиваля стали Светлана Крючкова, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Алексей Гориболь, Тереза Дурова, Гоша Куценко, Марина Брусникина, Екатерина Гусева.Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок.Важным событием деловой программы фестиваля стало представление Антологии литератур народов стран СНГ. Это первая с 1991 года попытка познакомить народы дружественных стран с культурным ландшафтом друг друга, с новыми литературными именами и значимыми произведениями, укрепить культурные и гуманитарные связи между народами.В рамках деловой программы "Красной площади" также прошли торжественные церемонии награждения победителей книжных конкурсов "Малая Родина" и "Образ книги".В 2024 году X книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 6 по 9 июня.В год 225-летия Александра Пушкина фестиваль стартует одновременно и на Красной площади, и на Пушкинской площади, где национальные поэты из разных регионов России прочитают стихотворения Пушкина у его памятника на своих языках.События, посвященные годовщине поэта, будут проходить все дни фестиваля.На "Главной сцене" свои программы представят МХТ им. А.П. Чехова и Школа-студия МХАТ, Российский академический молодежный театр, московский Театр Терезы Дуровой, Московский детский музыкальный театр им. Сац и "Вахтанговский практикум", камерный ансамбль "Солисты Москвы", хоровая капелла России им. Юрлова и Академический хор русской песни Радио "Орфей" и другие коллективы.Подведут итоги сезона литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" им. А.С. Пушкина, конкурсы юных чтецов "Живая классика", "История России в стихах".На площадке "Художественная литература" о своем творчестве и новых книгах будут говорить писатели, поэты и драматурги Вадим Панов, Дарья Донцова, Олег Рой, Анна Матвеева, Яна Вагнер и многие другие.Значительную часть фестиваля займет площадка "Детская и учебная литература".На "Детской сцене", в "Детской игротеке" и "Детской мастерской" нон-стоп будут проходить презентации книг, встречи с писателями, театрализованные представления, мастер-классы, квесты и показы мультфильмов и диафильмов.В Год семьи будет презентован проект "Читаем всей семьей".Площадка "Регионы России" вновь представит в миниатюре издательскую карту страны: здесь соберутся книжники со всей России, от Калининграда до Владивостока.Также состоится Фестиваль национальных литератур. Национальные писатели, поэты и переводчики представят свое творчество, познакомят с языковым многообразием России.На площадке "Нон-фикшн" гостей книжного марафона ждет программа с участием известных авторов научно-популярной литературы. Будут представлены ведущие издательства, книготорговые компании, литературные музеи и культурные фонды.Площадку "Москва – литературный мегаполис" разделят на две части: "Библиотека" и "Малая сцена", на которой пройдут кинопоказы, театральные постановки, поэтические чтения и концерты, лекции и дискуссии. Здесь же пройдет театрализованное объявление 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса "Класс!" за лучший рассказ.На площадке "История Отечества" известные историки расскажут о книгах, актуальных как для профессионального сообщества, так и для широкой публики. Здесь обсудят новый учебник истории России, серию книг "Собиратели Земли Русской".На новой площадке "Будущее книги" будут говорить о книге как о медиасреде, и о том, какие перемены ее ждут в ближайшем будущем.Среди участников фестиваля – ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Исторический музей, Музей русского импрессионизма, Музей-усадьба "Архангельское", Музей-заповедник "Царицыно", Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Государственный музей-заповедник "Петергоф", Музей транспорта Москвы, Музей телевизионного искусства.На площадке "Литературная гостиная" в Демонстрационном зале ГУМа состоится первая церемония награждения Всероссийской литературной премии в области военной прозы и публицистики имени Максима Фомина (Владлена Татарского), премии "Русский детектив", церемонии награждения победителей книжных конкурсов "Малая Родина" и "Образ книги".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, исторический музей, российский книжный союз, москва