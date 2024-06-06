https://ria.ru/20240606/festival-1950513573.html
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 06.06.2024
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь" – главное ежегодное литературное событие России. Впервые он прошел в июне 2015 года в Москве под названием "Книги России" и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T00:31
2024-06-06T00:31
2024-06-06T00:31
справки
россия
исторический музей
российский книжный союз
москва
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Книжный фестиваль "Красная площадь" – главное ежегодное литературное событие России. Впервые он прошел в июне 2015 года в Москве под названием "Книги России" и стал главным мероприятием Года литературы. В 2016 году он получил новое название – "Красная площадь". Мероприятие приурочено ко дню рождения поэта Александра Пушкина и Дню русского языка, отмечаемых 6 июня.Фестиваль проводится Минцифры России и Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры РФ, министерства просвещения РФ, а также правительства Москвы.Фестиваль структурирован на тематические площадки. В 2024 году он пройдет на следующих площадках: "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "История Отечества", "Пространство чтения: будущее книги", "Комиксы" и другие.Тематические площадки фестиваля занимают пространство от Исторического музея до храма Василия Блаженного.В 2023 году IX книжный фестиваль "Красная площадь" прошел 2-6 июня.Новинки представили порядка 400 издательств. В их числе московские, петербургские флагманы и компании из 56 регионов и Белоруссии. Всего более 100 тысяч наименований книг разных жанров.Гостями фестиваля стали более 200 тысяч человек.В рамках фестиваля прошли встречи с известными писателями и поэтами Павлом Басинским, Сергеем Шаргуновым, Алексеем Варламовым, Сергеем Лукьяненко, Захаром Прилепиным, Анной Матвеевой, Александрой Марининой, Дарьей Донцовой, Анной Ревякиной и другими.Звездными гостями фестиваля стали Светлана Крючкова, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Алексей Гориболь, Тереза Дурова, Гоша Куценко, Марина Брусникина, Екатерина Гусева.Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок.Важным событием деловой программы фестиваля стало представление Антологии литератур народов стран СНГ. Это первая с 1991 года попытка познакомить народы дружественных стран с культурным ландшафтом друг друга, с новыми литературными именами и значимыми произведениями, укрепить культурные и гуманитарные связи между народами.В рамках деловой программы "Красной площади" также прошли торжественные церемонии награждения победителей книжных конкурсов "Малая Родина" и "Образ книги".В 2024 году X книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 6 по 9 июня.В год 225-летия Александра Пушкина фестиваль стартует одновременно и на Красной площади, и на Пушкинской площади, где национальные поэты из разных регионов России прочитают стихотворения Пушкина у его памятника на своих языках.События, посвященные годовщине поэта, будут проходить все дни фестиваля.На "Главной сцене" свои программы представят МХТ им. А.П. Чехова и Школа-студия МХАТ, Российский академический молодежный театр, московский Театр Терезы Дуровой, Московский детский музыкальный театр им. Сац и "Вахтанговский практикум", камерный ансамбль "Солисты Москвы", хоровая капелла России им. Юрлова и Академический хор русской песни Радио "Орфей" и другие коллективы.Подведут итоги сезона литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" им. А.С. Пушкина, конкурсы юных чтецов "Живая классика", "История России в стихах".На площадке "Художественная литература" о своем творчестве и новых книгах будут говорить писатели, поэты и драматурги Вадим Панов, Дарья Донцова, Олег Рой, Анна Матвеева, Яна Вагнер и многие другие.Значительную часть фестиваля займет площадка "Детская и учебная литература".На "Детской сцене", в "Детской игротеке" и "Детской мастерской" нон-стоп будут проходить презентации книг, встречи с писателями, театрализованные представления, мастер-классы, квесты и показы мультфильмов и диафильмов.В Год семьи будет презентован проект "Читаем всей семьей".Площадка "Регионы России" вновь представит в миниатюре издательскую карту страны: здесь соберутся книжники со всей России, от Калининграда до Владивостока.Также состоится Фестиваль национальных литератур. Национальные писатели, поэты и переводчики представят свое творчество, познакомят с языковым многообразием России.На площадке "Нон-фикшн" гостей книжного марафона ждет программа с участием известных авторов научно-популярной литературы. Будут представлены ведущие издательства, книготорговые компании, литературные музеи и культурные фонды.Площадку "Москва – литературный мегаполис" разделят на две части: "Библиотека" и "Малая сцена", на которой пройдут кинопоказы, театральные постановки, поэтические чтения и концерты, лекции и дискуссии. Здесь же пройдет театрализованное объявление 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса "Класс!" за лучший рассказ.На площадке "История Отечества" известные историки расскажут о книгах, актуальных как для профессионального сообщества, так и для широкой публики. Здесь обсудят новый учебник истории России, серию книг "Собиратели Земли Русской".На новой площадке "Будущее книги" будут говорить о книге как о медиасреде, и о том, какие перемены ее ждут в ближайшем будущем.Среди участников фестиваля – ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Исторический музей, Музей русского импрессионизма, Музей-усадьба "Архангельское", Музей-заповедник "Царицыно", Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Государственный музей-заповедник "Петергоф", Музей транспорта Москвы, Музей телевизионного искусства.На площадке "Литературная гостиная" в Демонстрационном зале ГУМа состоится первая церемония награждения Всероссийской литературной премии в области военной прозы и публицистики имени Максима Фомина (Владлена Татарского), премии "Русский детектив", церемонии награждения победителей книжных конкурсов "Малая Родина" и "Образ книги".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, россия, исторический музей, российский книжный союз, москва
Справки, Россия, Исторический музей, Российский Книжный Союз, Москва
Книжный фестиваль
"Красная площадь" – главное ежегодное литературное событие России. Впервые он прошел в июне 2015 года в Москве под названием "Книги России" и стал главным мероприятием Года литературы. В 2016 году он получил новое название
– "Красная площадь".
Мероприятие приурочено ко дню рождения поэта Александра Пушкина и Дню русского языка, отмечаемых 6 июня.
Фестиваль проводится Минцифры России и Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры РФ, министерства просвещения РФ, а также правительства Москвы.
Фестиваль структурирован на тематические площадки. В 2024 году он пройдет на следующих площадках: "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "История Отечества", "Пространство чтения: будущее книги", "Комиксы" и другие.
Тематические площадки фестиваля занимают пространство
от Исторического музея до храма Василия Блаженного.
В 2023 году IX книжный фестиваль "Красная площадь" прошел 2-6 июня.
Новинки представили
порядка 400 издательств. В их числе московские, петербургские флагманы и компании из 56 регионов и Белоруссии. Всего более 100 тысяч наименований книг разных жанров.
Гостями фестиваля стали более 200 тысяч человек.
В рамках фестиваля прошли встречи с известными писателями и поэтами Павлом Басинским, Сергеем Шаргуновым, Алексеем Варламовым, Сергеем Лукьяненко, Захаром Прилепиным, Анной Матвеевой, Александрой Марининой, Дарьей Донцовой, Анной Ревякиной и другими.
Звездными гостями фестиваля стали Светлана Крючкова, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Алексей Гориболь, Тереза Дурова, Гоша Куценко, Марина Брусникина, Екатерина Гусева.
Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок.
Важным событием деловой программы фестиваля стало представление Антологии литератур народов стран СНГ. Это первая с 1991 года попытка познакомить народы дружественных стран с культурным ландшафтом друг друга, с новыми литературными именами и значимыми произведениями, укрепить культурные и гуманитарные связи между народами.
В рамках деловой программы "Красной площади" также прошли торжественные церемонии
награждения победителей книжных конкурсов "Малая Родина" и "Образ книги".
В 2024 году X книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 6 по 9 июня.
В год 225-летия Александра Пушкина фестиваль стартует одновременно и на Красной площади, и на Пушкинской площади, где национальные поэты из разных регионов России прочитают стихотворения Пушкина у его памятника на своих языках.
События, посвященные годовщине поэта, будут проходить все дни фестиваля.
На "Главной сцене" свои программы представят МХТ им. А.П. Чехова и Школа-студия МХАТ, Российский академический молодежный театр, московский Театр Терезы Дуровой, Московский детский музыкальный театр им. Сац и "Вахтанговский практикум", камерный ансамбль "Солисты Москвы", хоровая капелла России им. Юрлова и Академический хор русской песни Радио "Орфей" и другие коллективы.
Подведут итоги сезона литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" им. А.С. Пушкина, конкурсы юных чтецов "Живая классика", "История России в стихах".
На площадке "Художественная литература" о своем творчестве и новых книгах будут говорить писатели, поэты и драматурги Вадим Панов, Дарья Донцова, Олег Рой, Анна Матвеева, Яна Вагнер и многие другие.
Значительную часть фестиваля займет площадка "Детская и учебная литература".
На "Детской сцене", в "Детской игротеке" и "Детской мастерской" нон-стоп будут проходить презентации книг, встречи с писателями, театрализованные представления, мастер-классы, квесты и показы мультфильмов и диафильмов.
В Год семьи будет презентован проект "Читаем всей семьей".
Площадка "Регионы России" вновь представит в миниатюре издательскую карту страны: здесь соберутся книжники со всей России, от Калининграда до Владивостока.
Также состоится Фестиваль национальных литератур. Национальные писатели, поэты и переводчики представят свое творчество, познакомят с языковым многообразием России.
На площадке "Нон-фикшн" гостей книжного марафона ждет программа с участием известных авторов научно-популярной литературы. Будут представлены ведущие издательства, книготорговые компании, литературные музеи и культурные фонды.
Площадку "Москва – литературный мегаполис" разделят на две части: "Библиотека" и "Малая сцена", на которой пройдут кинопоказы, театральные постановки, поэтические чтения и концерты, лекции и дискуссии. Здесь же пройдет театрализованное объявление 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса "Класс!" за лучший рассказ.
На площадке "История Отечества" известные историки расскажут о книгах, актуальных как для профессионального сообщества, так и для широкой публики. Здесь обсудят новый учебник истории России, серию книг "Собиратели Земли Русской".
На новой площадке "Будущее книги" будут говорить о книге как о медиасреде, и о том, какие перемены ее ждут в ближайшем будущем.
Среди участников фестиваля – ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Исторический музей, Музей русского импрессионизма, Музей-усадьба "Архангельское", Музей-заповедник "Царицыно", Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Государственный музей-заповедник "Петергоф", Музей транспорта Москвы, Музей телевизионного искусства.
На площадке "Литературная гостиная" в Демонстрационном зале ГУМа состоится первая церемония награждения Всероссийской литературной премии в области военной прозы и публицистики имени Максима Фомина (Владлена Татарского), премии "Русский детектив", церемонии награждения
победителей книжных конкурсов "Малая Родина" и "Образ книги".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников