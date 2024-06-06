https://ria.ru/20240606/evroparlament-1950512866.html

Европейский парламент

Европейский парламент - РИА Новости, 06.06.2024

Европейский парламент

Европейский парламент (Европарламент) – один из наднациональных политических институтов Европейского союза (ЕС). РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:24

2024-06-06T03:24

2024-06-06T03:24

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Европейский парламент (Европарламент) – один из наднациональных политических институтов Европейского союза (ЕС). Согласно Договору о Европейском Союзе, Европейский парламент совместно с Советом ЕС выполняет законодательную и бюджетную функции, а также функции политического контроля и консультирования.Европейский парламент представляет собой однопалатный орган, состоящий из "представителей граждан Союза".Депутаты Европарламента избираются прямым всеобщим голосованием на пятилетний срок. Численность Европарламента не должна превышать 750 человек.В настоящее время Европейский парламент состоит из 705 членов, избранных от 27 государств-членов Европейского Союза. Правом избирать и быть избранными обладают все лица, состоящие в гражданстве государств – членов ЕС, независимо от места их проживания на территории Евросоюза.Каждая страна сама решает, в какой форме пройдут ее выборы. Все избирательные системы основаны на пропорциональном представительстве, что означает, что количество депутатов Европарламента, избранных от политической партии, пропорционально количеству полученных ею голосов.Возрастной ценз для голосования на выборах в Европарламент установлен на уровне 16 лет в Австрии, Бельгии, Германии и на Мальте, 17 лет в Греции и 18 лет в остальных государствах-членах ЕС. Представительство граждан должно быть пропорционально уменьшающимся, причем каждое государство-член имеет минимум шесть членов. Ни одно государство не может иметь более 96 мест.В текущем созыве Европарламента наибольшим числом мест обладают Германия (96 мест), Франция (79), Италия (76), наименьшим – Кипр, Люксембург и Мальта (по 6 мест).Статус евродепутата закрепляется в общих чертах учредительными актами и детально регулируется Регламентом Европарламента. На депутатов распространяются все правила Соглашения о привилегиях и иммунитетах, которое заключено между Сообществами и его государствами-членами. Они во многом аналогичны тем, которые установлены для национальных парламентариев в странах Евросоюза.Члены Европарламента, находящиеся на своей национальной территории, пользуются всеми иммунитетами, которыми обладают национальные парламентарии. В случае нахождения на территории другого государства-члена ЕС иммунитеты распространяются на них в соответствии с Соглашением о привилегиях и иммунитетах.В составе Европарламента образуются политические группы (иногда именуются европейскими партиями), в них входят депутаты, представляющие близкие по политическим взглядам и идейным позициям национальные политические партии.Для формирования политической группы в ней должны состоять минимум 23 депутата, которые представляют не менее четверти государств-членов ЕС. Депутаты Европарламента не могут принадлежать более чем к одной политической группе.Некоторые члены не принадлежат ни к одной политической группе, они являются независимыми депутатами. В настоящее время в Европарламенте представлены следующие политические группы: Европейская народная партия (Христианские демократы) – 176 мест; Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 139 мест; "Обновить Европу" – 102 места; Зеленые/Европейский свободный альянс – 72 места; Европейские консерваторы и реформисты – 69; "Идентичность и демократия" – 49 мест; Левая группа в Европарламенте - GUE/NGL – 37 мест.В текущем созыве Европарламента 61 независимый депутат. Работой Европарламента руководит его председатель. Срок полномочий – 2,5 года с возможностью однократного переизбрания.В январе 2022 года председателем Европейского парламента была избрана Роберта Метсола. Кроме того, в руководство Европарламента входят 14 заместителей председателя (курируют различные направления деятельности Европарламента, "подменяют" председателя в ходе ведения пленарных сессий) и пять квесторов (в ведении последних находятся финансовые и административные вопросы). Вместе с председателем Европарламента они образуют Бюро Европарламента, регулирующее его текущую деятельность.Председатель Европарламента и лидеры политических групп образуют Конференцию председателей, на рассмотрение которой выносятся наиболее важные вопросы (в том числе формируется повестка дня пленарных заседаний Европарламента).Для проведения подготовительной работы к пленарным заседаниям члены Европарламента разделены на несколько специализированных постоянных комитетов. В настоящее время в Европарламенте работают 20 комитетов. Комитет состоит из 25-81 депутата Европарламента и имеет председателя, бюро и секретариат. Политический состав комитетов отражает состав пленарного собрания.Европарламент также может создавать подкомитеты и специальные временные комитеты для решения конкретных вопросов, а также уполномочен создавать комитеты по расследованию.Европарламент осуществляет свою деятельность преимущественно в Страсбурге и Брюсселе.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, европарламент, евросоюз, германия, мальта, австрия, роберта метсола