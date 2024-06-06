https://ria.ru/20240606/ekspert-1951063230.html
Эксперт заявил о готовности БРИКС к обсуждению единой цифровой валюты
Эксперт заявил о готовности БРИКС к обсуждению единой цифровой валюты - РИА Новости, 06.06.2024
Эксперт заявил о готовности БРИКС к обсуждению единой цифровой валюты
Группа БРИКС готова к практическому обсуждению единой цифровой валюты, заявил РИА Новости на полях экспертного форума директор Центра исследований БРИКС,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Группа БРИКС готова к практическому обсуждению единой цифровой валюты, заявил РИА Новости на полях экспертного форума директор Центра исследований БРИКС, профессор Колледжа международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И. Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. "На мой взгляд, уже сложился вполне прагматичный механизм сотрудничества. Создание цифровой валюты не произойдёт одномоментно. Сейчас необходимо обсудить практические аспекты её создания, развернуть работу по конкретным проектам, выработать технические стандарты, протестировать принципы функционирования и площадки, а потом постепенно заниматься внедрением. Я полагаю, что такой путь будет отвечать особенностям развития стран БРИКС, это будет путь прагматичного сотрудничества, - сказал Шэнь И. "Соединённые Штаты злоупотребляют преимуществами доллара ради введения санкций и тем самым подрывают стабильность доллара как международной расчётной валюты. Поэтому дедолларизацию можно понимать как хеджирование рисков в прямом смысле слова", - добавил эксперт. "С практической точки зрения, я полагаю, что мы сейчас наблюдаем перемены, затрагивающие основы долларовой системы. Предпосылкой к формированию этой системы было подавляющее преимущество Соединённых Штатов в политике и экономике, однако проблема в том, что, начиная с 70-х годов, возникает разрыв между долларовой системой и международным положением. Поэтому необходимость построения новой системы связана не с уходом от доллара, а с созданием валютной системы, которая бы в большей мере отвечала реалиям мировой экономики и торговли", - отметил Шэнь И. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/venesuela-1951028515.html
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экономика, брикс, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, БРИКС, Россия, Санкт-Петербург
Эксперт заявил о готовности БРИКС к обсуждению единой цифровой валюты
Эксперт Шэнь И: БРИКС готова к практическому обсуждению единой цифровой валюты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Группа БРИКС готова к практическому обсуждению единой цифровой валюты, заявил РИА Новости на полях экспертного форума директор Центра исследований БРИКС, профессор Колледжа международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И.
Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа.
"На мой взгляд, уже сложился вполне прагматичный механизм сотрудничества. Создание цифровой валюты не произойдёт одномоментно. Сейчас необходимо обсудить практические аспекты её создания, развернуть работу по конкретным проектам, выработать технические стандарты, протестировать принципы функционирования и площадки, а потом постепенно заниматься внедрением. Я полагаю, что такой путь будет отвечать особенностям развития стран БРИКС, это будет путь прагматичного сотрудничества, - сказал Шэнь И.
"Соединённые Штаты злоупотребляют преимуществами доллара ради введения санкций и тем самым подрывают стабильность доллара как международной расчётной валюты. Поэтому дедолларизацию можно понимать как хеджирование рисков в прямом смысле слова", - добавил эксперт.
"С практической точки зрения, я полагаю, что мы сейчас наблюдаем перемены, затрагивающие основы долларовой системы. Предпосылкой к формированию этой системы было подавляющее преимущество Соединённых Штатов в политике и экономике, однако проблема в том, что, начиная с 70-х годов, возникает разрыв между долларовой системой и международным положением. Поэтому необходимость построения новой системы связана не с уходом от доллара, а с созданием валютной системы, которая бы в большей мере отвечала реалиям мировой экономики и торговли", - отметил Шэнь И.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.