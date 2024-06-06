Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв
Эксперт: странам БРИКС надо преодолеть разногласия для исторического прорыва
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДиректор Центра исследований БРИКС Шэнь И на ПМЭФ-2024
Директор Центра исследований БРИКС Шэнь И на ПМЭФ-2024
ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Страны БРИКС имеют шанс совершить "исторический прорыв", для этого необходимо преодолеть имеющиеся разногласия, заявил глава центра исследования БРИКС при Фуданьском университете (Шанхай) Шэнь И в ходе экспертного форума БРИКС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Шэнь И отметил, что сегодня происходит эволюционный переход в глобальном миропорядке.
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"Сегодня страны БРИКС и все развивающиеся страны в первый раз по крайней мере за последние 600 лет находятся в историческом периоде, когда могут достичь качественного прорыва, качественной реформы, мы должны преодолеть различные разногласия, которые существуют между нами, и воспользоваться этой исторической возможностью", - сказал он.
Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.