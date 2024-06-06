https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html

Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв

Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв - РИА Новости, 06.06.2024

Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв

Страны БРИКС имеют шанс совершить "исторический прорыв", для этого необходимо преодолеть имеющиеся разногласия, заявил глава центра исследования БРИКС при... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:12

2024-06-06T14:12

2024-06-06T15:17

пмэф-2024

технологии

россия

шанхай

бразилия

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951030122_0:223:3125:1981_1920x0_80_0_0_bbe9069e6c91fff257975baa3bee0c26.jpg

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Страны БРИКС имеют шанс совершить "исторический прорыв", для этого необходимо преодолеть имеющиеся разногласия, заявил глава центра исследования БРИКС при Фуданьском университете (Шанхай) Шэнь И в ходе экспертного форума БРИКС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Шэнь И отметил, что сегодня происходит эволюционный переход в глобальном миропорядке. "Сегодня страны БРИКС и все развивающиеся страны в первый раз по крайней мере за последние 600 лет находятся в историческом периоде, когда могут достичь качественного прорыва, качественной реформы, мы должны преодолеть различные разногласия, которые существуют между нами, и воспользоваться этой исторической возможностью", - сказал он. Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html

https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

россия

шанхай

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, шанхай, бразилия, брикс