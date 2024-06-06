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Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:12 06.06.2024 (обновлено: 15:17 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html
Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв
Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв - РИА Новости, 06.06.2024
Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв
Страны БРИКС имеют шанс совершить "исторический прорыв", для этого необходимо преодолеть имеющиеся разногласия, заявил глава центра исследования БРИКС при... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:12
2024-06-06T15:17
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ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Страны БРИКС имеют шанс совершить "исторический прорыв", для этого необходимо преодолеть имеющиеся разногласия, заявил глава центра исследования БРИКС при Фуданьском университете (Шанхай) Шэнь И в ходе экспертного форума БРИКС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Шэнь И отметил, что сегодня происходит эволюционный переход в глобальном миропорядке. "Сегодня страны БРИКС и все развивающиеся страны в первый раз по крайней мере за последние 600 лет находятся в историческом периоде, когда могут достичь качественного прорыва, качественной реформы, мы должны преодолеть различные разногласия, которые существуют между нами, и воспользоваться этой исторической возможностью", - сказал он. Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html
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технологии, россия, шанхай, бразилия, брикс
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Шанхай, Бразилия, БРИКС
Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв

Эксперт: странам БРИКС надо преодолеть разногласия для исторического прорыва

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДиректор Центра исследований БРИКС Шэнь И на ПМЭФ-2024
Директор Центра исследований БРИКС Шэнь И на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Директор Центра исследований БРИКС Шэнь И на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Страны БРИКС имеют шанс совершить "исторический прорыв", для этого необходимо преодолеть имеющиеся разногласия, заявил глава центра исследования БРИКС при Фуданьском университете (Шанхай) Шэнь И в ходе экспертного форума БРИКС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Шэнь И отметил, что сегодня происходит эволюционный переход в глобальном миропорядке.
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
БРИКС должна восполнить вакуум, созданный Западом, заявил эксперт
22 мая, 17:16
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"Сегодня страны БРИКС и все развивающиеся страны в первый раз по крайней мере за последние 600 лет находятся в историческом периоде, когда могут достичь качественного прорыва, качественной реформы, мы должны преодолеть различные разногласия, которые существуют между нами, и воспользоваться этой исторической возможностью", - сказал он.
Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка
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ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияШанхайБразилияБРИКС
 
 
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