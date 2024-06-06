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Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре - РИА Новости, 06.06.2024
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03:04 06.06.2024 (обновлено: 05:26 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ekspert-1950855268.html
Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре
Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре - РИА Новости, 06.06.2024
Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре
Президент Владимир Путин отправил четкий сигнал Анкаре: нельзя действовать против российских интересов и при этом пользоваться возможностями России, заявил РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:04
2024-06-06T05:26
россия
анкара (провинция)
санкт-петербург
владимир путин
мехмет шимшек
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин отправил четкий сигнал Анкаре: нельзя действовать против российских интересов и при этом пользоваться возможностями России, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств в Санкт-Петербурге заявил, что упор турецкого правительства на кредиты и инвестиции с Запада наносит ущерб экономическим отношениям с Россией, а больше всего от этого пострадает именно турецкая экономика."Не секрет, что из-за высокой инфляции администрация Эрдогана пытается договориться с западными финансовыми институтами через министра экономики Мехмета Шимшека. В ответ на подобные просьбы о "помощи" со стороны западных финансовых институтов, а значит, и американской администрации, конечно же, имеются и просьбы о некоторых "уступках" из Анкары. Два важных требования уступок заключаются в сокращении финансового, коммерческого и политического сотрудничества с Россией до минимально возможного уровня, а второе – в прекращении политического сотрудничества с Китаем", — отметил эксперт.По его словам, решение о приостановке банковских операций с Россией из-за угрозы американских санкций в отношении турецких госбанков уже положило начало серьезным проблемам в торговле между двумя странами."В результате отношения с российскими банками уже снизились до минимального уровня. Если исключить платежи за природный газ, эта инициатива приведет к тому, что турецкая сторона понесет большие потери в сфере туризма и экспорта в Россию. Слова Владимира Путина очень четки и ясны: нельзя сотрудничать с западным миром в противовес российским интересам и при этом пользоваться возможностями России. Видимо Анкара подошла к завершению стратегии политики баланса между глобальном югом и западом и Эрдогана ждет трудный выбор", — заключил Озер.
https://ria.ru/20240605/putin-1950836089.html
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россия, анкара (провинция), санкт-петербург, владимир путин, мехмет шимшек
Россия, Анкара (провинция), Санкт-Петербург, Владимир Путин, Мехмет Шимшек
Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре

Эксперт Озер: Путин послал Анкаре четкий сигнал о действиях против интересов РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин отправил четкий сигнал Анкаре: нельзя действовать против российских интересов и при этом пользоваться возможностями России, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.
Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств в Санкт-Петербурге заявил, что упор турецкого правительства на кредиты и инвестиции с Запада наносит ущерб экономическим отношениям с Россией, а больше всего от этого пострадает именно турецкая экономика.
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"Не секрет, что из-за высокой инфляции администрация Эрдогана пытается договориться с западными финансовыми институтами через министра экономики Мехмета Шимшека. В ответ на подобные просьбы о "помощи" со стороны западных финансовых институтов, а значит, и американской администрации, конечно же, имеются и просьбы о некоторых "уступках" из Анкары. Два важных требования уступок заключаются в сокращении финансового, коммерческого и политического сотрудничества с Россией до минимально возможного уровня, а второе – в прекращении политического сотрудничества с Китаем", — отметил эксперт.
По его словам, решение о приостановке банковских операций с Россией из-за угрозы американских санкций в отношении турецких госбанков уже положило начало серьезным проблемам в торговле между двумя странами.
"В результате отношения с российскими банками уже снизились до минимального уровня. Если исключить платежи за природный газ, эта инициатива приведет к тому, что турецкая сторона понесет большие потери в сфере туризма и экспорта в Россию. Слова Владимира Путина очень четки и ясны: нельзя сотрудничать с западным миром в противовес российским интересам и при этом пользоваться возможностями России. Видимо Анкара подошла к завершению стратегии политики баланса между глобальном югом и западом и Эрдогана ждет трудный выбор", — заключил Озер.
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