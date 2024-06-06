https://ria.ru/20240606/ekspert-1950855268.html

Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре

Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре - РИА Новости, 06.06.2024

Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре

Президент Владимир Путин отправил четкий сигнал Анкаре: нельзя действовать против российских интересов и при этом пользоваться возможностями России, заявил РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:04

2024-06-06T03:04

2024-06-06T05:26

россия

анкара (провинция)

санкт-петербург

владимир путин

мехмет шимшек

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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин отправил четкий сигнал Анкаре: нельзя действовать против российских интересов и при этом пользоваться возможностями России, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств в Санкт-Петербурге заявил, что упор турецкого правительства на кредиты и инвестиции с Запада наносит ущерб экономическим отношениям с Россией, а больше всего от этого пострадает именно турецкая экономика."Не секрет, что из-за высокой инфляции администрация Эрдогана пытается договориться с западными финансовыми институтами через министра экономики Мехмета Шимшека. В ответ на подобные просьбы о "помощи" со стороны западных финансовых институтов, а значит, и американской администрации, конечно же, имеются и просьбы о некоторых "уступках" из Анкары. Два важных требования уступок заключаются в сокращении финансового, коммерческого и политического сотрудничества с Россией до минимально возможного уровня, а второе – в прекращении политического сотрудничества с Китаем", — отметил эксперт.По его словам, решение о приостановке банковских операций с Россией из-за угрозы американских санкций в отношении турецких госбанков уже положило начало серьезным проблемам в торговле между двумя странами."В результате отношения с российскими банками уже снизились до минимального уровня. Если исключить платежи за природный газ, эта инициатива приведет к тому, что турецкая сторона понесет большие потери в сфере туризма и экспорта в Россию. Слова Владимира Путина очень четки и ясны: нельзя сотрудничать с западным миром в противовес российским интересам и при этом пользоваться возможностями России. Видимо Анкара подошла к завершению стратегии политики баланса между глобальном югом и западом и Эрдогана ждет трудный выбор", — заключил Озер.

https://ria.ru/20240605/putin-1950836089.html

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html

россия

анкара (провинция)

санкт-петербург

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россия, анкара (провинция), санкт-петербург, владимир путин, мехмет шимшек