Турецкий аналитик объяснил, какой сигнал Путин отправил Анкаре
Эксперт Озер: Путин послал Анкаре четкий сигнал о действиях против интересов РФ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин отправил четкий сигнал Анкаре: нельзя действовать против российских интересов и при этом пользоваться возможностями России, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.
Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств в Санкт-Петербурге заявил, что упор турецкого правительства на кредиты и инвестиции с Запада наносит ущерб экономическим отношениям с Россией, а больше всего от этого пострадает именно турецкая экономика.
"Не секрет, что из-за высокой инфляции администрация Эрдогана пытается договориться с западными финансовыми институтами через министра экономики Мехмета Шимшека. В ответ на подобные просьбы о "помощи" со стороны западных финансовых институтов, а значит, и американской администрации, конечно же, имеются и просьбы о некоторых "уступках" из Анкары. Два важных требования уступок заключаются в сокращении финансового, коммерческого и политического сотрудничества с Россией до минимально возможного уровня, а второе – в прекращении политического сотрудничества с Китаем", — отметил эксперт.
По его словам, решение о приостановке банковских операций с Россией из-за угрозы американских санкций в отношении турецких госбанков уже положило начало серьезным проблемам в торговле между двумя странами.
"В результате отношения с российскими банками уже снизились до минимального уровня. Если исключить платежи за природный газ, эта инициатива приведет к тому, что турецкая сторона понесет большие потери в сфере туризма и экспорта в Россию. Слова Владимира Путина очень четки и ясны: нельзя сотрудничать с западным миром в противовес российским интересам и при этом пользоваться возможностями России. Видимо Анкара подошла к завершению стратегии политики баланса между глобальном югом и западом и Эрдогана ждет трудный выбор", — заключил Озер.