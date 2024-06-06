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Рособрнадзор предложил обсудить итоговую оценку знаний школьников - РИА Новости, 06.06.2024
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11:09 06.06.2024 (обновлено: 11:56 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ege-1950921628.html
Рособрнадзор предложил обсудить итоговую оценку знаний школьников
Рособрнадзор предложил обсудить итоговую оценку знаний школьников - РИА Новости, 06.06.2024
Рособрнадзор предложил обсудить итоговую оценку знаний школьников
После окончания периода сдачи ЕГЭ можно обсудить с экспертами формат справедливой и прозрачной итоговой оценки знаний школьников, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:09
2024-06-06T11:56
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. После окончания периода сдачи ЕГЭ можно обсудить с экспертами формат справедливой и прозрачной итоговой оценки знаний школьников, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В этом году предусмотрена система пересдачи, что также направлено на помощь ребятам. Думаю, возможно проведение экспертного обсуждения уже после периода сдачи ЕГЭ. Соберем всех заинтересованных лиц и обсудим формат справедливый и прозрачной итоговой оценки знаний школьников", — сказал Музаев. Он отметил, что в настоящее время у ребят сложный и ответственный период сдачи экзаменов. "Мы держим под контролем соблюдение прозрачности всех процедур проведения ЕГЭ, а также безопасность школьников во время экзамена. С нашей стороны важно поддержать выпускников и обеспечить все условия, чтобы они спокойно закончили школу и подали документы в желаемый вуз, без лишних переживаний" ,- сказал Музаев.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор предложил обсудить итоговую оценку знаний школьников

Глава Рособрнадзора Музаев допустил обсуждение итоговой оценки знаний после ЕГЭ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. После окончания периода сдачи ЕГЭ можно обсудить с экспертами формат справедливой и прозрачной итоговой оценки знаний школьников, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В этом году предусмотрена система пересдачи, что также направлено на помощь ребятам. Думаю, возможно проведение экспертного обсуждения уже после периода сдачи ЕГЭ. Соберем всех заинтересованных лиц и обсудим формат справедливый и прозрачной итоговой оценки знаний школьников", — сказал Музаев.
Он отметил, что в настоящее время у ребят сложный и ответственный период сдачи экзаменов.
"Мы держим под контролем соблюдение прозрачности всех процедур проведения ЕГЭ, а также безопасность школьников во время экзамена. С нашей стороны важно поддержать выпускников и обеспечить все условия, чтобы они спокойно закончили школу и подали документы в желаемый вуз, без лишних переживаний" ,- сказал Музаев.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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