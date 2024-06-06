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В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2024
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10:20 06.06.2024 (обновлено: 10:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ege-1950904193.html
В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ
В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2024
В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ
Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, законопроект доступен в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:20
2024-06-06T10:36
госдума рф
лдпр
общество
единый государственный экзамен (егэ)
ярослав нилов
яна лантратова
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, законопроект доступен в думской базе данных."Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", - написано в пояснительной записке к законопроекту.В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона."Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ", - сказал депутат ГД, инициатор и один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР).В пояснительном документе к законопроекту также утверждается, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Кроме того, отмечается, что проведение ЕГЭ требует значительных расходов со стороны государства."По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. Таким образом, по факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", - сказано в пояснительной записке.Ранее соавтор проекта, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) сказала РИА Новости, что формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. По мнению депутата, обучение в школе теперь подчинено одной задаче - сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы.
https://ria.ru/20240605/ege-1950796194.html
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госдума рф, лдпр, общество, единый государственный экзамен (егэ), ярослав нилов, яна лантратова, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Ярослав Нилов, Яна Лантратова, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ

В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, законопроект доступен в думской базе данных.
"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
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В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона.
"Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ", - сказал депутат ГД, инициатор и один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР).
В пояснительном документе к законопроекту также утверждается, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Кроме того, отмечается, что проведение ЕГЭ требует значительных расходов со стороны государства.
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"По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. Таким образом, по факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", - сказано в пояснительной записке.
Ранее соавтор проекта, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) сказала РИА Новости, что формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. По мнению депутата, обучение в школе теперь подчинено одной задаче - сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы.
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Госдума РФЛДПРОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Ярослав НиловЯна ЛантратоваСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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