https://ria.ru/20240606/ege-1950904193.html

В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ

В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2024

В Госдуму внесли проект об отмене ЕГЭ

Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, законопроект доступен в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:20

2024-06-06T10:20

2024-06-06T10:36

госдума рф

лдпр

общество

единый государственный экзамен (егэ)

ярослав нилов

яна лантратова

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, законопроект доступен в думской базе данных."Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", - написано в пояснительной записке к законопроекту.В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона."Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ", - сказал депутат ГД, инициатор и один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР).В пояснительном документе к законопроекту также утверждается, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Кроме того, отмечается, что проведение ЕГЭ требует значительных расходов со стороны государства."По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. Таким образом, по факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", - сказано в пояснительной записке.Ранее соавтор проекта, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) сказала РИА Новости, что формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. По мнению депутата, обучение в школе теперь подчинено одной задаче - сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы.

https://ria.ru/20240605/ege-1950796194.html

https://ria.ru/20240605/ege-1950726628.html

https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, лдпр, общество, единый государственный экзамен (егэ), ярослав нилов, яна лантратова, социальный навигатор, сн_образование