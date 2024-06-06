https://ria.ru/20240606/ege-1950844897.html

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2024

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, документы к... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:03

2024-06-06T00:03

2024-06-06T11:01

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", — написано в пояснительной записке к законопроекту. В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона."Последние события вокруг ЕГЭ — от публичных скандалов до откровенных трагедий — просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ", — заявил депутат Госдумы, инициатор и один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР). В пояснительном документе к законопроекту также сказано, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Кроме того, проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства. Со ссылкой на экспертов авторы инициативы отмечают, что расходы родителей в результате ЕГЭ переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая — из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад."По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. Таким образом, по факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", — написано в пояснительной записке.Формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, из-за отсутствия личного контакта школьника с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Обучение в школе теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не в освоение учебной программы, сказала РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).

https://ria.ru/20240404/ege-1937920649.html

https://ria.ru/20240605/fadeev-1950705708.html

https://ria.ru/20231107/ege-1907882687.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование