В России запустили новую доменную зону
Ru-Center и фонд "Росконгресс" запустили новую доменную зону спб.рф
© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Новую доменную зону спб.рф запустили в России, об этом рассказали корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" на Петербургском международном экономическом форуме-2024.
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"В рамках ПМЭФ-2024 крупнейший корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" объявили о запуске открытой регистрации имен в новой национальной российской доменной зоне спб.рф. В честь открытия новой доменной зоны Ru-Center вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду "Росконгресс" — город.спб.рф и форум.спб.рф", - сообщили РИА Новости в Ru-Center.
Как отметили в компании, это вторая по счету российская региональная зона с написанием на русском языке, первым был домен для Москвы. Официальным регистратором доменной зоны спб.рф. выступает Ru-Center, а за технический запуск зоны отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID).
"Фонд Росконгресс связывает с Петербургом очень многое. История Фонда начиналась именно здесь, как организатора Петербургского международного экономического форума, сайт которого до сих пор находится в доменной зоне .spb.ru. Сегодня география наших мероприятий гораздо шире, но Санкт-Петербург по-прежнему является ключевой точкой на событийной карте фонда "Росконгресс". Мы признательны за честь получить одно из первых имен в кириллической доменной зоне Петербурга и желаем, чтобы она наполнялась новыми успешными сайтами", — сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Как добавил генеральный директор RU-CENTER и президент FAITID Андрей Кузьмичев, открытие кириллической доменной зоны - ожидаемое событие.
"Существующая латинская зона региона spb.ru пользуется популярностью и насчитывает на сегодняшний день свыше 20 тысяч доменов. Появление же зоны на родном языке открывает новые возможности подбора красивых интернет-адресов для локального бизнеса", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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