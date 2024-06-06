https://ria.ru/20240606/domen-1950887313.html

В России запустили новую доменную зону

В России запустили новую доменную зону - РИА Новости, 06.06.2024

В России запустили новую доменную зону

Новую доменную зону спб.рф запустили в России, об этом рассказали корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" на Петербургском международном... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:29

2024-06-06T09:29

2024-06-06T09:29

пмэф-2024

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Новую доменную зону спб.рф запустили в России, об этом рассказали корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" на Петербургском международном экономическом форуме-2024. "В рамках ПМЭФ-2024 крупнейший корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" объявили о запуске открытой регистрации имен в новой национальной российской доменной зоне спб.рф. В честь открытия новой доменной зоны Ru-Center вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду "Росконгресс" — город.спб.рф и форум.спб.рф", - сообщили РИА Новости в Ru-Center. Как отметили в компании, это вторая по счету российская региональная зона с написанием на русском языке, первым был домен для Москвы. Официальным регистратором доменной зоны спб.рф. выступает Ru-Center, а за технический запуск зоны отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID). "Фонд Росконгресс связывает с Петербургом очень многое. История Фонда начиналась именно здесь, как организатора Петербургского международного экономического форума, сайт которого до сих пор находится в доменной зоне .spb.ru. Сегодня география наших мероприятий гораздо шире, но Санкт-Петербург по-прежнему является ключевой точкой на событийной карте фонда "Росконгресс". Мы признательны за честь получить одно из первых имен в кириллической доменной зоне Петербурга и желаем, чтобы она наполнялась новыми успешными сайтами", — сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. Как добавил генеральный директор RU-CENTER и президент FAITID Андрей Кузьмичев, открытие кириллической доменной зоны - ожидаемое событие. "Существующая латинская зона региона spb.ru пользуется популярностью и насчитывает на сегодняшний день свыше 20 тысяч доменов. Появление же зоны на родном языке открывает новые возможности подбора красивых интернет-адресов для локального бизнеса", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950592555.html

https://ria.ru/20240408/pmef-1938544031.html

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экономика, технологии, санкт-петербург, россия, москва, александр стуглев, ru-center, фонд "росконгресс"