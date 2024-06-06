Рейтинг@Mail.ru
В России запустили новую доменную зону - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:29 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/domen-1950887313.html
В России запустили новую доменную зону
В России запустили новую доменную зону - РИА Новости, 06.06.2024
В России запустили новую доменную зону
Новую доменную зону спб.рф запустили в России, об этом рассказали корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" на Петербургском международном... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:29
2024-06-06T09:29
пмэф-2024
экономика
технологии
санкт-петербург
россия
москва
александр стуглев
ru-center
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Новую доменную зону спб.рф запустили в России, об этом рассказали корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" на Петербургском международном экономическом форуме-2024. "В рамках ПМЭФ-2024 крупнейший корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" объявили о запуске открытой регистрации имен в новой национальной российской доменной зоне спб.рф. В честь открытия новой доменной зоны Ru-Center вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду "Росконгресс" — город.спб.рф и форум.спб.рф", - сообщили РИА Новости в Ru-Center. Как отметили в компании, это вторая по счету российская региональная зона с написанием на русском языке, первым был домен для Москвы. Официальным регистратором доменной зоны спб.рф. выступает Ru-Center, а за технический запуск зоны отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID). "Фонд Росконгресс связывает с Петербургом очень многое. История Фонда начиналась именно здесь, как организатора Петербургского международного экономического форума, сайт которого до сих пор находится в доменной зоне .spb.ru. Сегодня география наших мероприятий гораздо шире, но Санкт-Петербург по-прежнему является ключевой точкой на событийной карте фонда "Росконгресс". Мы признательны за честь получить одно из первых имен в кириллической доменной зоне Петербурга и желаем, чтобы она наполнялась новыми успешными сайтами", — сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. Как добавил генеральный директор RU-CENTER и президент FAITID Андрей Кузьмичев, открытие кириллической доменной зоны - ожидаемое событие. "Существующая латинская зона региона spb.ru пользуется популярностью и насчитывает на сегодняшний день свыше 20 тысяч доменов. Появление же зоны на родном языке открывает новые возможности подбора красивых интернет-адресов для локального бизнеса", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950592555.html
https://ria.ru/20240408/pmef-1938544031.html
санкт-петербург
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_259e4db5b02d233e8f213243cb67a5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, санкт-петербург, россия, москва, александр стуглев, ru-center, фонд "росконгресс"
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Александр Стуглев, Ru-Center, Фонд "Росконгресс"
В России запустили новую доменную зону

Ru-Center и фонд "Росконгресс" запустили новую доменную зону спб.рф

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Новую доменную зону спб.рф запустили в России, об этом рассказали корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" на Петербургском международном экономическом форуме-2024.
«
"В рамках ПМЭФ-2024 крупнейший корпоративный регистратор Ru-Center и фонд "Росконгресс" объявили о запуске открытой регистрации имен в новой национальной российской доменной зоне спб.рф. В честь открытия новой доменной зоны Ru-Center вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду "Росконгресс" — город.спб.рф и форум.спб.рф", - сообщили РИА Новости в Ru-Center.
Стенд Rutube в виде огромного ноутбука на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука
Вчера, 11:57
Как отметили в компании, это вторая по счету российская региональная зона с написанием на русском языке, первым был домен для Москвы. Официальным регистратором доменной зоны спб.рф. выступает Ru-Center, а за технический запуск зоны отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID).
"Фонд Росконгресс связывает с Петербургом очень многое. История Фонда начиналась именно здесь, как организатора Петербургского международного экономического форума, сайт которого до сих пор находится в доменной зоне .spb.ru. Сегодня география наших мероприятий гораздо шире, но Санкт-Петербург по-прежнему является ключевой точкой на событийной карте фонда "Росконгресс". Мы признательны за честь получить одно из первых имен в кириллической доменной зоне Петербурга и желаем, чтобы она наполнялась новыми успешными сайтами", — сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Как добавил генеральный директор RU-CENTER и президент FAITID Андрей Кузьмичев, открытие кириллической доменной зоны - ожидаемое событие.
"Существующая латинская зона региона spb.ru пользуется популярностью и насчитывает на сегодняшний день свыше 20 тысяч доменов. Появление же зоны на родном языке открывает новые возможности подбора красивых интернет-адресов для локального бизнеса", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Темы ПМЭФ-2024 выберут на крауд-платформе
8 апреля, 12:06
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургРоссияМоскваАлександр СтуглевRu-CenterФонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала