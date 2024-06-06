https://ria.ru/20240606/chibis-1951187116.html

Чибис представил новую экономическую стратегию Мурманской области на ПМЭФ

Чибис представил новую экономическую стратегию Мурманской области на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Чибис представил новую экономическую стратегию Мурманской области на ПМЭФ

Газификация, логистика, строительство новой атомной электростанции, а также развитие крупных инфраструктурных проектов - направления, которые определяют... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:57

2024-06-06T23:57

2024-06-06T23:59

мурманская область

экономика

мурманская область

арктика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

андрей чибис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_0:122:3096:1864_1920x0_80_0_0_d9fae743e1a67c4408866a6796cb3263.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Газификация, логистика, строительство новой атомной электростанции, а также развитие крупных инфраструктурных проектов - направления, которые определяют развитие Мурманской области на ближайшие годы, при этом регион остается лидером среди арктических территорий по объему фактически вложенных инвестиций и по количеству созданных рабочих мест, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в рамках ПМЭФ. Чибис презентовал новую экономическую стратегию и отраслевой потенциал региона на Петербургском международном экономическом форуме в рамках деловой программы "Арктического дня". Участники обсудили перспективы развития арктических городов и транспортных хабов, а также донастройку инструментов государственной поддержки. Мурманский губернатор рассказал о главных инвестиционных проектах, которые станут определяющим фактором в экономическом развитии не только Мурманской области, но и всей страны. Также глава региона подчеркнул, что Мурманская область остается лидером среди арктических территорий по объему фактически вложенных инвестиций и по количеству созданных рабочих мест благодаря преференциальным режимам – ТОР "Столица Арктики" и АЗРФ. "Первая магистральная тема – это газификация, по которой нам удалось получить поддержку президента РФ Владимира Путина. Соответствующие решения по его поручению уже сформулированы и переведены в практическую плоскость. Газификация обеспечит абсолютно другой технологический уклад в нашей экономике", – сказал Чибис. Он также отметил важность принятия решения по строительству новой атомной электростанции. Говоря о логистических преимуществах Кольского Заполярья, глава региона отметил, что в Мурманской области особое внимание уделяется развитию Мурманского транспортного узла – одного из ключевых магистральных проектов, который обеспечивает выход в мировой океан и является фактором развития Северного морского пути. Среди важнейших проектов, реализуемых в Мурманской области Андрей Чибис также выделил решения по разработке наиболее перспективных российских месторождений литиевых руд. Губернатор отметил, что комплексная работа по созданию комфортных условий для жизни северян ведется по разным направлениям – в туризме, образовании и науке, социальной сфере, а также в части оказания всесторонней поддержки малому и среднему предпринимательству. "Кроме того, мы концентрируем внимание на развитии технологического производства, креативных индустрий и науки", - сообщил Чибис, отметив, что в среду на рабочей встрече с зампердседателя Совбеза Дмитрием Медведевым обсудили развитие научного потенциала Мурманской области и создание на базе КНЦ РАН арктического научно-технологического кластера. "Он должен стать главным научным центром во всей Арктике, потому что у нас учится и работает огромное количество высококвалифицированных специалистов, в том числе молодых ученых. Для нас главное – это кадры", – пояснил Чибис. В завершение глава региона напомнил про важность приоритизации Арктики в президентских нацпроектах по аналогии с Дальним Востоком, поскольку фундамент развития Арктики сосредоточен на развитии Северного морского пути – важнейшего проекта для всей страны с точки зрения мировой торговли. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240521/ipoteka-1947367684.html

https://ria.ru/20240516/podderzhka-1946541819.html

https://ria.ru/20240516/turpotok-1946537504.html

мурманская область

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурманская область, арктика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, андрей чибис, российская академия наук, пмэф