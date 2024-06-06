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Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:27 06.06.2024 (обновлено: 18:30 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/briks-1951120201.html
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:27
2024-06-06T18:30
пмэф-2024
новый банк развития
брикс
экономика
россия
владимир путин
дилма руссефф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования различных проектов, в том числе на территории РФ. Как отмечал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, у Москвы "есть вопросы к деятельности этого банка" , в становлении которого она принимала самое непосредственное участие.В прошлом году Роуссефф прокомментировала вынужденную приостановку операций Нового банка развития в России, заявив, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы".Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
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новый банк развития, брикс, экономика, россия, владимир путин, дилма руссефф
ПМЭФ-2024, Новый банк развития, БРИКС, Экономика, Россия, Владимир Путин, Дилма Руссефф
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС

Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования различных проектов, в том числе на территории РФ. Как отмечал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, у Москвы "есть вопросы к деятельности этого банка" , в становлении которого она принимала самое непосредственное участие.
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В прошлом году Роуссефф прокомментировала вынужденную приостановку операций Нового банка развития в России, заявив, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы".
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024Новый банк развитияБРИКСЭкономикаРоссияВладимир ПутинДилма Руссефф
 
 
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