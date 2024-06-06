Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
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Президент России Владимир Путин на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования различных проектов, в том числе на территории РФ. Как отмечал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, у Москвы "есть вопросы к деятельности этого банка" , в становлении которого она принимала самое непосредственное участие.
В прошлом году Роуссефф прокомментировала вынужденную приостановку операций Нового банка развития в России, заявив, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы".
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.