https://ria.ru/20240606/briks-1951120201.html

Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС

Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС

Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:27

2024-06-06T18:27

2024-06-06T18:30

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дилма руссефф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования различных проектов, в том числе на территории РФ. Как отмечал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, у Москвы "есть вопросы к деятельности этого банка" , в становлении которого она принимала самое непосредственное участие.В прошлом году Роуссефф прокомментировала вынужденную приостановку операций Нового банка развития в России, заявив, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы".Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новый банк развития, брикс, экономика, россия, владимир путин, дилма руссефф