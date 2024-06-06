https://ria.ru/20240606/briks-1951012056.html

Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка

Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка - РИА Новости, 06.06.2024

Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка

Большое число людей понимают, что БРИКС - это конструктивная позитивная повестка дня, это ядро будущего миропорядка, заявила на ПМЭФ проректор Национального... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:42

2024-06-06T14:42

2024-06-06T15:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Большое число людей понимают, что БРИКС - это конструктивная позитивная повестка дня, это ядро будущего миропорядка, заявила на ПМЭФ проректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Виктория Панова. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Все больше и больше населения понимает то, что БРИКС - это конструктивная позитивная повестка дня… Они понимают, что БРИКС - это ядро будущего миропорядка", - сказала Панова на сессии экспертного форума БРИКС. Она отметила, что БРИКС предлагает справедливую альтернативу, где все страны равны, где нет одного гегемона, где есть уважительное отношение друг к другу и межкультурное взаимодействие. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html

https://ria.ru/20240606/briks-1950963819.html

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