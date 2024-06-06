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Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:42 06.06.2024 (обновлено: 15:20 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/briks-1951012056.html
Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка
Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка - РИА Новости, 06.06.2024
Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка
Большое число людей понимают, что БРИКС - это конструктивная позитивная повестка дня, это ядро будущего миропорядка, заявила на ПМЭФ проректор Национального... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:42
2024-06-06T15:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Большое число людей понимают, что БРИКС - это конструктивная позитивная повестка дня, это ядро будущего миропорядка, заявила на ПМЭФ проректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Виктория Панова. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Все больше и больше населения понимает то, что БРИКС - это конструктивная позитивная повестка дня… Они понимают, что БРИКС - это ядро будущего миропорядка", - сказала Панова на сессии экспертного форума БРИКС. Она отметила, что БРИКС предлагает справедливую альтернативу, где все страны равны, где нет одного гегемона, где есть уважительное отношение друг к другу и межкультурное взаимодействие. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html
https://ria.ru/20240606/briks-1950963819.html
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россия, бразилия, индия, брикс
ПМЭФ-2024, Россия, Бразилия, Индия, БРИКС
Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка

Панова: БРИКС — это ядро будущего миропорядка, конструктивная повестка дня

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПроректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Виктория Панова на ПМЭФ-2024
Проректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Виктория Панова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Проректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Виктория Панова на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Большое число людей понимают, что БРИКС - это конструктивная позитивная повестка дня, это ядро будущего миропорядка, заявила на ПМЭФ проректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Виктория Панова.
Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
Директор Центра исследований БРИКС Шэнь И на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв
14:12
"Все больше и больше населения понимает то, что БРИКС - это конструктивная позитивная повестка дня… Они понимают, что БРИКС - это ядро будущего миропорядка", - сказала Панова на сессии экспертного форума БРИКС.
Она отметила, что БРИКС предлагает справедливую альтернативу, где все страны равны, где нет одного гегемона, где есть уважительное отношение друг к другу и межкультурное взаимодействие.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
БРИКС не принуждает страны ни к чему, заявил Киселев
12:48
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС
11:28
 
ПМЭФ-2024РоссияБразилияИндияБРИКС
 
 
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