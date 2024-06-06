https://ria.ru/20240606/briks-1950999645.html

Дугин назвал БРИКС воплощением многополярного мира

Дугин назвал БРИКС воплощением многополярного мира - РИА Новости, 06.06.2024

Дугин назвал БРИКС воплощением многополярного мира

БРИКС является воплощением многополярного мира, состоящего из различных цивилизаций и культур, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:09

2024-06-06T14:09

2024-06-06T14:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС является воплощением многополярного мира, состоящего из различных цивилизаций и культур, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. Экспертный форум "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Многополярный мир, состоящий из различных субъектов, из различных цивилизаций и культур, создается на наших глазах. БРИКС является тем фундаментальным движением в сторону институализации этого многополярного мира, которое проходит на наших глазах. То есть БРИКС – это уже многополярный мир в его воплощении… Но участники БРИКС – это не только страны, это великие цивилизации, которые включают в себя самые разные страны", - сказал Дугин на сессии экспертного форума. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр дугин, брикс, политика