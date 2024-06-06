https://ria.ru/20240606/briks-1950999645.html
Дугин назвал БРИКС воплощением многополярного мира
Дугин назвал БРИКС воплощением многополярного мира - РИА Новости, 06.06.2024
Дугин назвал БРИКС воплощением многополярного мира
БРИКС является воплощением многополярного мира, состоящего из различных цивилизаций и культур, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:09
2024-06-06T14:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС является воплощением многополярного мира, состоящего из различных цивилизаций и культур, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. Экспертный форум "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Многополярный мир, состоящий из различных субъектов, из различных цивилизаций и культур, создается на наших глазах. БРИКС является тем фундаментальным движением в сторону институализации этого многополярного мира, которое проходит на наших глазах. То есть БРИКС – это уже многополярный мир в его воплощении… Но участники БРИКС – это не только страны, это великие цивилизации, которые включают в себя самые разные страны", - сказал Дугин на сессии экспертного форума. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр дугин, брикс, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Александр Дугин, БРИКС, Политика
Дугин назвал БРИКС воплощением многополярного мира
Дугин: БРИКС воплощает мир, состоящий из различных цивилизаций и культур
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС является воплощением многополярного мира, состоящего из различных цивилизаций и культур, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин.
Экспертный форум "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
"Многополярный мир, состоящий из различных субъектов, из различных цивилизаций и культур, создается на наших глазах. БРИКС является тем фундаментальным движением в сторону институализации этого многополярного мира, которое проходит на наших глазах. То есть БРИКС – это уже многополярный мир в его воплощении… Но участники БРИКС – это не только страны, это великие цивилизации, которые включают в себя самые разные страны", - сказал Дугин на сессии экспертного форума.
Россия
с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов – помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде
порядка 20-25 стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.