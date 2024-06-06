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БРИКС не принуждает страны ни к чему, заявил Киселев - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:48 06.06.2024 (обновлено: 12:50 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/briks-1950963819.html
БРИКС не принуждает страны ни к чему, заявил Киселев
БРИКС не принуждает страны ни к чему, заявил Киселев - РИА Новости, 06.06.2024
БРИКС не принуждает страны ни к чему, заявил Киселев
БРИКС предлагает странам быть самими собой, никого ни к чему не принуждает, это самое прекрасное во взаимоотношениях между странами, заявил генеральный директор РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:48
2024-06-06T12:50
пмэф-2024
россия
дмитрий киселев
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политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС предлагает странам быть самими собой, никого ни к чему не принуждает, это самое прекрасное во взаимоотношениях между странами, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проходит 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы международной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "БРИКС предлагает странам мира, что и является самым привлекательным, просто быть самими собой. Никто ни к чему никого не принуждает. Это просто наша идея - будьте самими собой, не стесняйтесь этого, и мы это примем. Мы будем с вами дружить и взаимодействовать с такими, какими вы есть. Это самое прекрасное отношение в человеческих взаимоотношениях между странами", - сказал Киселев на сессии экспертного форума БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
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россия, дмитрий киселев, брикс, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Дмитрий Киселев, БРИКС, Политика
БРИКС не принуждает страны ни к чему, заявил Киселев

Киселев: БРИКС предлагает странам быть самими собой и не принуждает их ни к чему

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС предлагает странам быть самими собой, никого ни к чему не принуждает, это самое прекрасное во взаимоотношениях между странами, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проходит 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы международной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
Изображение сгенерировано ИИ
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"БРИКС предлагает странам мира, что и является самым привлекательным, просто быть самими собой. Никто ни к чему никого не принуждает. Это просто наша идея - будьте самими собой, не стесняйтесь этого, и мы это примем. Мы будем с вами дружить и взаимодействовать с такими, какими вы есть. Это самое прекрасное отношение в человеческих взаимоотношениях между странами", - сказал Киселев на сессии экспертного форума БРИКС.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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