https://ria.ru/20240606/briks-1950919494.html
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.06.2024
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, принцип построения этих двух организаций очень разный, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:04
2024-06-06T11:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, принцип построения этих двух организаций очень разный, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "У нас были обширные контакты в свое время... наши коллеги из Евросоюза - они сегодня абсолютно не готовы к таким контактам. Я думаю, что БРИКС - принципиально иная организация", - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в Евросоюзе есть "один хозяин", а БРИКС построена на принципе равенства. "БРИКС открыт для такого сотрудничества, но, поскольку принципы совершенно различные... совершенно разное понимание подходов... здесь пока я не вижу серьезных перспектив между этими организациями", - добавил депутат. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, александр жуков, брикс, евросоюз, госдума рф
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, Александр Жуков, БРИКС, Евросоюз, Госдума РФ
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме
Депутат Жуков: ЕС не готов к контактам с БРИКС из-за разности в принципах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, принцип построения этих двух организаций очень разный, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"У нас были обширные контакты в свое время... наши коллеги из Евросоюза - они сегодня абсолютно не готовы к таким контактам. Я думаю, что БРИКС - принципиально иная организация", - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что в Евросоюзе есть "один хозяин", а БРИКС построена на принципе равенства. "БРИКС открыт для такого сотрудничества, но, поскольку принципы совершенно различные... совершенно разное понимание подходов... здесь пока я не вижу серьезных перспектив между этими организациями", - добавил депутат.
Россия
с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.