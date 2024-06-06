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Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.06.2024
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11:04 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/briks-1950919494.html
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.06.2024
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, принцип построения этих двух организаций очень разный, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:04
2024-06-06T11:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, принцип построения этих двух организаций очень разный, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "У нас были обширные контакты в свое время... наши коллеги из Евросоюза - они сегодня абсолютно не готовы к таким контактам. Я думаю, что БРИКС - принципиально иная организация", - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в Евросоюзе есть "один хозяин", а БРИКС построена на принципе равенства. "БРИКС открыт для такого сотрудничества, но, поскольку принципы совершенно различные... совершенно разное понимание подходов... здесь пока я не вижу серьезных перспектив между этими организациями", - добавил депутат. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
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в мире, россия, александр жуков, брикс, евросоюз, госдума рф
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, Александр Жуков, БРИКС, Евросоюз, Госдума РФ
Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, считают в Госдуме

Депутат Жуков: ЕС не готов к контактам с БРИКС из-за разности в принципах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз не готов к контактам с БРИКС, принцип построения этих двух организаций очень разный, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"У нас были обширные контакты в свое время... наши коллеги из Евросоюза - они сегодня абсолютно не готовы к таким контактам. Я думаю, что БРИКС - принципиально иная организация", - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума.
Изображение сгенерировано ИИ
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Он отметил, что в Евросоюзе есть "один хозяин", а БРИКС построена на принципе равенства. "БРИКС открыт для такого сотрудничества, но, поскольку принципы совершенно различные... совершенно разное понимание подходов... здесь пока я не вижу серьезных перспектив между этими организациями", - добавил депутат.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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