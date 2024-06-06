https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html

В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС

В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС

Лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек считает неприемлемым торг с Западом в вопросе членства Турции в БРИКС, призвал Анкару к решительности. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:42

2024-06-06T08:42

2024-06-06T08:42

турция

россия

анкара (провинция)

хакан фидан

догу перинчек

брикс

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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек считает неприемлемым торг с Западом в вопросе членства Турции в БРИКС, призвал Анкару к решительности. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС. "Заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о БРИКС очень важны, но не должны стать предметом торга с Западом. Турция в вопросе членства БРИКС должна быть решительной. Как Турция будет вступать в БРИКС при наличии банковских проблем с Россией? Если Турция будет в БРИКС, то необходимо оттолкнуть западные санкции против России, тем самым показав свою искренность в отношении организации", - заявил Перинчек. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.

https://rsport.ria.ru/20240531/uchastie-1949771666.html

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турция

россия

анкара (провинция)

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турция, россия, анкара (провинция), хакан фидан, догу перинчек, брикс