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В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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08:42 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html
В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС
В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС
Лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек считает неприемлемым торг с Западом в вопросе членства Турции в БРИКС, призвал Анкару к решительности. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:42
2024-06-06T08:42
турция
россия
анкара (провинция)
хакан фидан
догу перинчек
брикс
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек считает неприемлемым торг с Западом в вопросе членства Турции в БРИКС, призвал Анкару к решительности. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС. "Заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о БРИКС очень важны, но не должны стать предметом торга с Западом. Турция в вопросе членства БРИКС должна быть решительной. Как Турция будет вступать в БРИКС при наличии банковских проблем с Россией? Если Турция будет в БРИКС, то необходимо оттолкнуть западные санкции против России, тем самым показав свою искренность в отношении организации", - заявил Перинчек. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
https://rsport.ria.ru/20240531/uchastie-1949771666.html
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турция, россия, анкара (провинция), хакан фидан, догу перинчек, брикс
Турция, Россия, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Догу Перинчек, БРИКС
В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС

Лидер VATAN Перинчек призвал Турцию к решительности в вопросе членства в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек считает неприемлемым торг с Западом в вопросе членства Турции в БРИКС, призвал Анкару к решительности.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС.
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"Заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о БРИКС очень важны, но не должны стать предметом торга с Западом. Турция в вопросе членства БРИКС должна быть решительной. Как Турция будет вступать в БРИКС при наличии банковских проблем с Россией? Если Турция будет в БРИКС, то необходимо оттолкнуть западные санкции против России, тем самым показав свою искренность в отношении организации", - заявил Перинчек.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
"Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
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ТурцияРоссияАнкара (провинция)Хакан ФиданДогу ПеринчекБРИКС
 
 
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