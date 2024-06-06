https://ria.ru/20240606/borba-1951062635.html

Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий

Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий - РИА Новости, 06.06.2024

Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий

Для успешного противодействия телефонному мошенничеству необходимо объединять усилия регуляторов, банковского сообщества и телекоммуникационных компаний,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:22

2024-06-06T16:22

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для успешного противодействия телефонному мошенничеству необходимо объединять усилия регуляторов, банковского сообщества и телекоммуникационных компаний, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он принял участие в координационной встрече-сессии на площадке Т-Двора в Санкт-Петербурге с участием представителей банков, мобильных операторов и регуляторов, где обсуждались борьба с телефонными мошенниками и создание механизмов, которые позволят выявлять недобросовестных операторов. "Я считаю, что нужно объединять усилия... Будем предлагать новую систему, которая объединяет усилия и банкиров, и регуляторов и, естественно, телекоммуникационных компаний, потому что только вместе можно победить это зло", - сказал он. Ключевым элементом в борьбе с телефонным мошенничеством Аксаков видит искусственный интеллект. "Этот элемент дорогой, но его надо включать. Искусственный интеллект быстро определяет, кто включился, откуда, мошенник или добросовестный, и отсекает недобросовестных", - пояснил он. Аксаков отметил что "Тинькофф Банк" и другие банки уже активно в этом направлении работают. "Один из крупнейших банков информирует, что 15 тысяч счетов одновременно заблокировал - ни одной жалобы не поступило, потому что это были счета мошенников", - сказал он. Аксаков напомнил, что чаще всего жертвами мошенников становятся представители старшего поколения и дети, которые с 14 лет уже могут владеть банковскими картами. Еще одна уязвимая категория людей, – работающие в России мигранты. "Вал мошеннических действий растет, тем более, что мы имеем группы подготовленных лиц на Украине, которые действуют целенаправленно. Так что нужна серьезная работа. В июле вступит в действие 369 федеральный закон, который, конечно, поможет", – отметил Аксаков.

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https://ria.ru/20240502/smartfony-1943387768.html

https://ria.ru/20240425/dipfeyk-1942173245.html

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Алёна Пава

технологии, санкт-петербург, россия, украина, анатолий аксаков, госдума рф, тинькофф. кредитные системы, ии, искусственный интеллект (ии)