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Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий - РИА Новости, 06.06.2024
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16:22 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/borba-1951062635.html
Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий
Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий - РИА Новости, 06.06.2024
Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий
Для успешного противодействия телефонному мошенничеству необходимо объединять усилия регуляторов, банковского сообщества и телекоммуникационных компаний,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:22
2024-06-06T16:22
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технологии
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анатолий аксаков
госдума рф
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для успешного противодействия телефонному мошенничеству необходимо объединять усилия регуляторов, банковского сообщества и телекоммуникационных компаний, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он принял участие в координационной встрече-сессии на площадке Т-Двора в Санкт-Петербурге с участием представителей банков, мобильных операторов и регуляторов, где обсуждались борьба с телефонными мошенниками и создание механизмов, которые позволят выявлять недобросовестных операторов. "Я считаю, что нужно объединять усилия... Будем предлагать новую систему, которая объединяет усилия и банкиров, и регуляторов и, естественно, телекоммуникационных компаний, потому что только вместе можно победить это зло", - сказал он. Ключевым элементом в борьбе с телефонным мошенничеством Аксаков видит искусственный интеллект. "Этот элемент дорогой, но его надо включать. Искусственный интеллект быстро определяет, кто включился, откуда, мошенник или добросовестный, и отсекает недобросовестных", - пояснил он. Аксаков отметил что "Тинькофф Банк" и другие банки уже активно в этом направлении работают. "Один из крупнейших банков информирует, что 15 тысяч счетов одновременно заблокировал - ни одной жалобы не поступило, потому что это были счета мошенников", - сказал он. Аксаков напомнил, что чаще всего жертвами мошенников становятся представители старшего поколения и дети, которые с 14 лет уже могут владеть банковскими картами. Еще одна уязвимая категория людей, – работающие в России мигранты. "Вал мошеннических действий растет, тем более, что мы имеем группы подготовленных лиц на Украине, которые действуют целенаправленно. Так что нужна серьезная работа. В июле вступит в действие 369 федеральный закон, который, конечно, поможет", – отметил Аксаков.
https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html
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технологии, санкт-петербург, россия, украина, анатолий аксаков, госдума рф, тинькофф. кредитные системы, ии, искусственный интеллект (ии)
ПМЭФ-2024, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Тинькофф. Кредитные Системы, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)

Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для успешного противодействия телефонному мошенничеству необходимо объединять усилия регуляторов, банковского сообщества и телекоммуникационных компаний, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он принял участие в координационной встрече-сессии на площадке Т-Двора в Санкт-Петербурге с участием представителей банков, мобильных операторов и регуляторов, где обсуждались борьба с телефонными мошенниками и создание механизмов, которые позволят выявлять недобросовестных операторов.
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«
"Я считаю, что нужно объединять усилия... Будем предлагать новую систему, которая объединяет усилия и банкиров, и регуляторов и, естественно, телекоммуникационных компаний, потому что только вместе можно победить это зло", - сказал он.
Ключевым элементом в борьбе с телефонным мошенничеством Аксаков видит искусственный интеллект.
«
"Этот элемент дорогой, но его надо включать. Искусственный интеллект быстро определяет, кто включился, откуда, мошенник или добросовестный, и отсекает недобросовестных", - пояснил он.
Аксаков отметил что "Тинькофф Банк" и другие банки уже активно в этом направлении работают. "Один из крупнейших банков информирует, что 15 тысяч счетов одновременно заблокировал - ни одной жалобы не поступило, потому что это были счета мошенников", - сказал он.
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Аксаков напомнил, что чаще всего жертвами мошенников становятся представители старшего поколения и дети, которые с 14 лет уже могут владеть банковскими картами. Еще одна уязвимая категория людей, – работающие в России мигранты.
"Вал мошеннических действий растет, тем более, что мы имеем группы подготовленных лиц на Украине, которые действуют целенаправленно. Так что нужна серьезная работа. В июле вступит в действие 369 федеральный закон, который, конечно, поможет", – отметил Аксаков.
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ПМЭФ-2024ТехнологииСанкт-ПетербургРоссияУкраинаАнатолий АксаковГосдума РФТинькофф. Кредитные СистемыИИИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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