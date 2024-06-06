Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для успешного противодействия телефонному мошенничеству необходимо объединять усилия регуляторов, банковского сообщества и телекоммуникационных компаний, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он принял участие в координационной встрече-сессии на площадке Т-Двора в Санкт-Петербурге с участием представителей банков, мобильных операторов и регуляторов, где обсуждались борьба с телефонными мошенниками и создание механизмов, которые позволят выявлять недобросовестных операторов.
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
2 апреля, 08:07
«
"Я считаю, что нужно объединять усилия... Будем предлагать новую систему, которая объединяет усилия и банкиров, и регуляторов и, естественно, телекоммуникационных компаний, потому что только вместе можно победить это зло", - сказал он.
Ключевым элементом в борьбе с телефонным мошенничеством Аксаков видит искусственный интеллект.
«
"Этот элемент дорогой, но его надо включать. Искусственный интеллект быстро определяет, кто включился, откуда, мошенник или добросовестный, и отсекает недобросовестных", - пояснил он.
Аксаков отметил что "Тинькофф Банк" и другие банки уже активно в этом направлении работают. "Один из крупнейших банков информирует, что 15 тысяч счетов одновременно заблокировал - ни одной жалобы не поступило, потому что это были счета мошенников", - сказал он.
Аксаков напомнил, что чаще всего жертвами мошенников становятся представители старшего поколения и дети, которые с 14 лет уже могут владеть банковскими картами. Еще одна уязвимая категория людей, – работающие в России мигранты.
"Вал мошеннических действий растет, тем более, что мы имеем группы подготовленных лиц на Украине, которые действуют целенаправленно. Так что нужна серьезная работа. В июле вступит в действие 369 федеральный закон, который, конечно, поможет", – отметил Аксаков.
В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками
25 апреля, 02:20