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Межгосударственные отношения России и Боливии - РИА Новости, 06.06.2024
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00:32 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/boliviya-1950662384.html
Межгосударственные отношения России и Боливии
Межгосударственные отношения России и Боливии - РИА Новости, 06.06.2024
Межгосударственные отношения России и Боливии
Дипломатические отношения между Российской империей и Боливией установлены 9 августа 1898 года. Отношения с СССР установлены 18 апреля 1945 года, открытие... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T00:32
2024-06-06T00:32
справки
боливия
россия
москва
сергей лавров
эво моралес
владимир путин
газпром
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Дипломатические отношения между Российской империей и Боливией установлены 9 августа 1898 года. Отношения с СССР установлены 18 апреля 1945 года, открытие посольств в столицах двух государств состоялось в 1969 году. 27 декабря 1991 года Республика Боливия признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 26 июля 1996 года был подписан Договор об основах отношений между РФ и Боливией. Последовательно развивается двусторонний политический диалог.16 февраля 2009 года президент Боливии Эво Моралес находился с официальным визитом в Российской Федерации. Он стал первым в истории президентом Боливии, посетившим Россию. 1-2 июля 2013 года Моралес принял участие во втором саммите лидеров государств-участников Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, "на полях" которого состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты двух стран вновь встретились 16 июля 2014 года "на полях" саммита БРИКС – Южная Америка в городе Бразилиа (Бразилия). 23 ноября 2015 года проходила встреча Путина с Моралесом "на полях" ФСЭГ в Тегеране (Иран). 13 июня 2018 года в Москве состоялась встреча президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса. Обсуждались возможности расширения двустороннего взаимодействия, в частности в энергетической и военно-технической сферах. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление о партнерстве в международных делах. 11 июля 2019 года в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Лидеры обсудили актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Состоялся также обмен мнениями по ключевым международным и региональным темам. С действующим президентом Боливии Луисом Арсе у президента России Владимира Путина состоялся ряд телефонных разговоров 19 января, 19 апреля и 3 августа 2021 года, 17 марта 2023 года и 13 мая 2024 года.Развиваются отношения по линии внешнеполитических ведомств. Занимавший пост министра иностранных дел Боливии Давид Чокеуанка посетил Россию в мае 2011 года и апреле 2016 года. 16 августа 2017 года состоялся рабочий визит в РФ занимавшего в то время пост министра иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани. 19 сентября 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой боливийского МИД "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2018 года "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливия Диего Пари Родригесом. 23 сентября 2021 года "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе. В октябре 2021 года состоялся официальный визит министра иностранных дел Боливии Рохелио Майта Майта в Россию, в ходе которого прошли его переговоры с Сергеем Лавровым. 21 сентября 2022 года "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливии Рохелио Майтой Майтой. 18 апреля 2023 года в Каракасе (Венесуэла) прошла их очередная встреча. 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР) "на полях" саммита БРИКС состоялась встреча Сергея Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе.22 сентября 2023 года "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Рохелио Майты Майты. 21 февраля 2024 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) "на полях" встречи министров иностранных дел "Группы двадцати" состоялись переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой, в которых принял участие министр углеводородов и энергетики Боливии Франклин Молина Ортис. 26-27 апреля 2024 года в Москве с официальным визитом находилась делегация во главе с министром иностранных дел Боливии Селиндой Сосой Лундой. 26 апреля состоялись ее переговоры с Сергеем Лавровым, а также с руководством Госкорпорации "Росатом". Селиндла Сосо Лунда также посетила Дипломатическую академию МИД России. Между Россией и Боливией развиваются межпарламентские связи. В Госдуме действует группа по связям с парламентами южноамериканских стран, включая Боливию. В январе 2015 года для участия в церемонии вступления в должность на новый президентский срок президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе находился заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов. В сентябре 2015 года первый заместитель председателя Палаты сенаторов Нелида Сифуэнтес приняла участие в первом Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Представительная боливийская делегация приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге (14-18 октября 2017 года). Российские представители участвовали в работе XII саммита женщин-руководителей парламентов стран-членов Межпарламентского союза в Кочабамба, Боливия (25-26 апреля 2018 года). Председатель Комиссии по вопросам конституции, правам человека, законодательству и избирательной системе Палаты сенаторов Вирджиния Веласко Кондори приняла участие в третьем Евразийском женском форуме в Петербурге (13-15 октября 2021 года).В январе 2023 года состоялся рабочий визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Бразилию, где она встретилась с президентом Боливии Луисом Арсе. 29 сентября - 2 октября 2023 года для участия в Международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка" Москву посетила парламентская делегация Боливии во главе с председателем Сената Андронико Родригесом Ледесмой. Прошли его переговоры с заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым и председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.Развитию торгово-экономических связей призвана способствовать Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), первое заседание которой состоялось в мае 2013 года в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, второе – в мае 2017 года в Москве. Очередное заседание состоялось 29 мая 2024 года в Москве.В октябре 2019 года между Московской торгово-промышленной палатой и Палатой экспортеров департамента Санта-Крус было подписано соглашение о взаимодействии для развития и расширения контактов между предпринимателями Москвы и Боливии. По итогам 2021 года российско-боливийский товарооборот составил 61,8 миллиона долларов, из них экспорт – 47,2 миллиона долларов, импорт – 14,6 миллиона долларов. По данным МИД Боливии, объем товарооборота двух стран с января по ноябрь 2022 года составил более 120 миллионов долларов, при этом Россия поставила товаров на 81 миллион долларов. Основные товары российского экспорта – фармацевтическая продукция; средства наземного транспорта; печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; электрические машины и оборудование; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука. В структуре импорта преобладают медь и изделия из нее, мясо и пищевые мясные субпродукты, продукты неорганической химии и соединения драгоценных металлов, фрукты и орехи.В настоящее время отмечается возросший интерес российских экономических операторов к Боливии. Прорабатываются возможности для поставки тропических культур (бананы, манго, папайя), сои, кофе, боливийских вин, уникального алкогольного напитка сингани (белый бренди из мускатного винограда).Активно развивается межбанковское сотрудничество между двумя странами. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций. Были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union. Ключевым направлением экономического сотрудничества является взаимодействие в топливно-энергетической сфере. Наиболее активная работа в области развития нефтегазовых проектов и освоения новых перспективных рынков ведется ПАО "Газпром". Сотрудничество "Газпрома" с Боливией строится на основе ряда документов, первый из которых – Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Газпром" и боливийской государственной нефтегазовой компанией YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) – был подписан 21 февраля 2007 года. Согласно документу, предусматривались сотрудничество в области разведки и разработки углеводородов в Боливии, изучение возможности участия в инфраструктурных проектах, в том числе по производству сжиженного природного газа, а также возможность повышения квалификации и обучения специалистов для нефтегазового сектора. В сентябре 2008 году "Газпром", YPFB и Total E&amp;P Bolivie подписали трехсторонний Меморандум, предполагающий проведение совместной оценки участка Асеро.К настоящему времени магнитотеллурическая съемка выполнена в полном объеме. В феврале 2019 года было начато строительство первой поисковой скважины "Ньянкауасу-Х1" на участке "Асеро". В конце 2020 года строительство скважины было завершено. В декабре 2008 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики РФ и Министерством углеводородов и энергетики Боливии.5 февраля 2009 года "Газпромом", YPFB и ООО "ВНИИГАЗ" было подписано Соглашение "О разработке Генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 2030 года", которое было подготовлено в рамках заключенного в декабре 2008 года Меморандума. Генсхема определила направления развития топливно-энергетического сектора в области геологоразведки, добычи и переработки углеводородного сырья, его транспортировки и реализации. В феврале 2016 года Генсхема была актуализирована – уже до 2040 года. В сентябре 2010 года "Газпром" и французская нефтегазовая компания Total подписали соглашение о переуступке долей в проекте по геологоразведочным работам на блоках "Ипати" и "Акийо" (месторождения природного газа). В сентябре 2016 года состоялся ввод в промышленную эксплуатацию месторождения "Инкауаси", распложенного в пределах участков "Ипати" и "Акио". В феврале 2016 года Министерство углеводородов и энергетики Боливии и "Газпром" подписали Меморандум о сотрудничестве в области применения СПГ в Боливии.В июне 2016 года глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент YPFB Гильермо Ача Моралес заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривавшее совместную разведку (изучение новых перспективных блоков в Боливии – "Ла-Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди"), добычу и транспортировку углеводородов в Боливии, сооружения и модернизации объектов нефтегазовой инфраструктуры страны, создания энергогенерирующих мощностей. Кроме того, Соглашение предполагало совместное развитие рынка газомоторного топлива Боливии и сотрудничество в научно-технической сфере. 14 июня 2018 года в Москве в ходе рабочей встречи президента Боливии Эво Моралеса и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера был подписан ряд документов по расширению сотрудничества "Газпрома" и Боливии в нефтегазовой сфере, в частности стороны подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа". Также "Газпром" и YPFB подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, определившее взаимодействие компаний в таких направлениях, как геологоразведка, добыча газа и транспортировка углеводородов в Боливии, развитие газовой и нефтяной транспортной инфраструктуры страны, рынка газомоторного топлива; обмен опытом и подготовка кадров; научно-техническое сотрудничество. В июле 2019 года в ходе официального визита в Россию президента Боливии Эво Моралеса был подписан Акт завершения переговоров по Контракту на оказание нефтегазовых услуг по разведке и добыче на участке "Витиакуа" на юге-востоке Боливии.Перспективным направлением двустороннего сотрудничества стало взаимодействие в реализации национальной атомной программы Боливии. В марте 2016 года были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение о сотрудничестве в сооружении в Боливии Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) – инновационного проекта, собравшего передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. 19 сентября 2017 года состоялось подписание контракта между Агентством по атомной энергии Боливии и АО "Государственный специализированный проектный институт" (входит в Госкорпорацию "Росатом") на сооружение ЦЯИТ в городе Эль-Альто. В апреле 2018 года начата реализация проекта. В августе 2022 года "Росатом" передал в опытную эксплуатацию объекты первой и второй очередей ЦЯИТ – предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения. В Боливии начали нарабатывать изотопы для диагностики рака и стерилизовать продукты питания и медицинские изделия. В марте 2023 года комплекс по производству радиофармпрепаратов, построенный "Росатомом" по заказу Агентства по атомной энергии Боливии, начал поставлять радиофармпрепараты в сети боливийских клиник. В апреле 2023 года "Росатом" завершил контрольную сборку исследовательского реактора для ЦЯИТ. Исследовательский реактор позволит нарабатывать радиоизотопы для исследований в области сельского хозяйства, экологии – для определения уровня загрязнения окружающей среды, гидрогеологии – для изучения подземных и поверхностных вод. Его возможности также обеспечат условия для подготовки студентов по ядерным специальностям. Завершение строительства и монтажа оборудования ЦЯИТ состоится в 2024 году, а пуск реактора – в 2025 году.29 июня 2023 года "Росатом" подписал с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB, "Литиевые месторождения Боливии") рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год. Инвестиции в проект составят около 600 миллионов долларов.Россия и Боливия имеют перспективы в наращивании взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, горнодобывающей отрасли, сфере образования. В 2009 году между странами было подписано межправительственное соглашение о военно-техническому сотрудничестве и предоставлен кредит на закупку военной техники и оборудования на 100 миллионов долларов. В сентябре 2016 года на форуме "Армия-2016" министрами обороны двух стран было подписано соглашение о военном сотрудничестве. Работает Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству. В 2022 году Боливия впервые присоединилась к Армейским международным играм. В августе 2023 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" прошли переговоры заместителя министра обороны России Александра Фомина с главнокомандующим вооруженными силами Боливии Уго Эдуардо Арандия Лопесом. По итогам встречи был заключен ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве.Боливия планирует приобрести у России легкое вооружение (автоматы, пулеметы и пр.), тактическую технику, бронемашины, артиллерию, а также бронированные катера, суда на воздушной подушке, самолет Як-130. Велись переговоры о закупке вертолетов Ми-17В-5.В июне 2018 года в Москве был подписан Меморандум о сотрудничестве в области геологии.Развивается взаимодействие в сфере культуры, образования, науки, в том числе в подготовке специалистов по приоритетным для боливийской стороны специальностям с предоставлением российских государственных стипендий. В марте 2019 года было открыто первое в Боливии отделение русского языка в университете "Сан Симон" (Кочабамба). 27 апреля 2024 года в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Дипломатическими академиями МИД России и Боливии.В настоящее время в российских вузах обучаются более 150 боливийских граждан. В 2012 и 2018 годах в кинотеатрах Боливии проходили Дни русского кино, в рамках которых были показаны ленты советских и российских режиссеров.В 2018 году в Боливии прошли гастроли Московского государственного театра им. Вячеслава Гордеева "Русский балет" и российских артистов "Звездного цирка". В мае 2019 года в Москве был подписано соглашение о сотрудничестве между Библиотекой иностранной литературы и посольством Боливии в России на площадке нового Ибероамериканского культурного центра в Москве.В 2022 и 2023 годах в центре прошли мероприятия ко Дню независимости Боливии, выставка картин боливийского художника Диего Синьяни "Боливия: от общего к деталям" и другие мероприятия.В апреле 2023 года на 45-м Московском международном кинофестивале прошла международная премьера фильма "Те, кто внизу" режиссера Алехандро Кироги (Боливия).В ноябре 2023 года состоялась встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой с министром культуры, деколонизации и Боливии Сабиной Орельяной Крус. 12 апреля 2023 года в Боливии был открыт бюст советского космонавта Юрия Гагарина –первый памятник русскому человеку в этой латиноамериканской стране. Важным подтверждение курса на укрепление двустороннего сотрудничества между странами стало подписание контракта с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении Боливией 5,2 миллиона доз вакцины "Спутник V" в декабре 2020 года. "Спутник V", получивший признание врачей и населения Боливии, стал первой зарегистрированной и поставленной в Боливию вакциной от коронавируса.В целях упрощения порядка взаимного туризма, в 2016 году между правительствами РФ и Боливии было подписано соглашение о безвизовых поездках для граждан обоих государств. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, боливия, россия, москва, сергей лавров, эво моралес, владимир путин, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Справки, Боливия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Эво Моралес, Владимир Путин, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Межгосударственные отношения России и Боливии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дипломатические отношения между Российской империей и Боливией установлены 9 августа 1898 года. Отношения с СССР установлены 18 апреля 1945 года, открытие посольств в столицах двух государств состоялось в 1969 году.
27 декабря 1991 года Республика Боливия признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 26 июля 1996 года был подписан Договор об основах отношений между РФ и Боливией.
Последовательно развивается двусторонний политический диалог.
16 февраля 2009 года президент Боливии Эво Моралес находился с официальным визитом в Российской Федерации. Он стал первым в истории президентом Боливии, посетившим Россию. 1-2 июля 2013 года Моралес принял участие во втором саммите лидеров государств-участников Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, "на полях" которого состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президенты двух стран вновь встретились 16 июля 2014 года "на полях" саммита БРИКС – Южная Америка в городе Бразилиа (Бразилия). 23 ноября 2015 года проходила встреча Путина с Моралесом "на полях" ФСЭГ в Тегеране (Иран).
13 июня 2018 года в Москве состоялась встреча президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса. Обсуждались возможности расширения двустороннего взаимодействия, в частности в энергетической и военно-технической сферах. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление о партнерстве в международных делах. 11 июля 2019 года в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Лидеры обсудили актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Состоялся также обмен мнениями по ключевым международным и региональным темам.
С действующим президентом Боливии Луисом Арсе у президента России Владимира Путина состоялся ряд телефонных разговоров 19 января, 19 апреля и 3 августа 2021 года, 17 марта 2023 года и 13 мая 2024 года.
Развиваются отношения по линии внешнеполитических ведомств. Занимавший пост министра иностранных дел Боливии Давид Чокеуанка посетил Россию в мае 2011 года и апреле 2016 года. 16 августа 2017 года состоялся рабочий визит в РФ занимавшего в то время пост министра иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани. 19 сентября 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой боливийского МИД "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
27 сентября 2018 года "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливия Диего Пари Родригесом.
23 сентября 2021 года "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе.
В октябре 2021 года состоялся официальный визит министра иностранных дел Боливии Рохелио Майта Майта в Россию, в ходе которого прошли его переговоры с Сергеем Лавровым.
21 сентября 2022 года "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливии Рохелио Майтой Майтой. 18 апреля 2023 года в Каракасе (Венесуэла) прошла их очередная встреча.
24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР) "на полях" саммита БРИКС состоялась встреча Сергея Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе.
22 сентября 2023 года "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Рохелио Майты Майты.
21 февраля 2024 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) "на полях" встречи министров иностранных дел "Группы двадцати" состоялись переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой, в которых принял участие министр углеводородов и энергетики Боливии Франклин Молина Ортис.
26-27 апреля 2024 года в Москве с официальным визитом находилась делегация во главе с министром иностранных дел Боливии Селиндой Сосой Лундой. 26 апреля состоялись ее переговоры с Сергеем Лавровым, а также с руководством Госкорпорации "Росатом". Селиндла Сосо Лунда также посетила Дипломатическую академию МИД России.
Между Россией и Боливией развиваются межпарламентские связи. В Госдуме действует группа по связям с парламентами южноамериканских стран, включая Боливию. В январе 2015 года для участия в церемонии вступления в должность на новый президентский срок президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе находился заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов. В сентябре 2015 года первый заместитель председателя Палаты сенаторов Нелида Сифуэнтес приняла участие в первом Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Представительная боливийская делегация приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге (14-18 октября 2017 года). Российские представители участвовали в работе XII саммита женщин-руководителей парламентов стран-членов Межпарламентского союза в Кочабамба, Боливия (25-26 апреля 2018 года). Председатель Комиссии по вопросам конституции, правам человека, законодательству и избирательной системе Палаты сенаторов Вирджиния Веласко Кондори приняла участие в третьем Евразийском женском форуме в Петербурге (13-15 октября 2021 года).
В январе 2023 года состоялся рабочий визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Бразилию, где она встретилась с президентом Боливии Луисом Арсе.
29 сентября - 2 октября 2023 года для участия в Международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка" Москву посетила парламентская делегация Боливии во главе с председателем Сената Андронико Родригесом Ледесмой. Прошли его переговоры с заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым и председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.
Развитию торгово-экономических связей призвана способствовать Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), первое заседание которой состоялось в мае 2013 года в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, второе – в мае 2017 года в Москве. Очередное заседание состоялось 29 мая 2024 года в Москве.
В октябре 2019 года между Московской торгово-промышленной палатой и Палатой экспортеров департамента Санта-Крус было подписано соглашение о взаимодействии для развития и расширения контактов между предпринимателями Москвы и Боливии.
По итогам 2021 года российско-боливийский товарооборот составил 61,8 миллиона долларов, из них экспорт – 47,2 миллиона долларов, импорт – 14,6 миллиона долларов. По данным МИД Боливии, объем товарооборота двух стран с января по ноябрь 2022 года составил более 120 миллионов долларов, при этом Россия поставила товаров на 81 миллион долларов.
Основные товары российского экспорта – фармацевтическая продукция; средства наземного транспорта; печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; электрические машины и оборудование; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука. В структуре импорта преобладают медь и изделия из нее, мясо и пищевые мясные субпродукты, продукты неорганической химии и соединения драгоценных металлов, фрукты и орехи.
В настоящее время отмечается возросший интерес российских экономических операторов к Боливии. Прорабатываются возможности для поставки тропических культур (бананы, манго, папайя), сои, кофе, боливийских вин, уникального алкогольного напитка сингани (белый бренди из мускатного винограда).
Активно развивается межбанковское сотрудничество между двумя странами. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций. Были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union.
Ключевым направлением экономического сотрудничества является взаимодействие в топливно-энергетической сфере.
Наиболее активная работа в области развития нефтегазовых проектов и освоения новых перспективных рынков ведется ПАО "Газпром". Сотрудничество "Газпрома" с Боливией строится на основе ряда документов, первый из которых – Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Газпром" и боливийской государственной нефтегазовой компанией YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) – был подписан 21 февраля 2007 года. Согласно документу, предусматривались сотрудничество в области разведки и разработки углеводородов в Боливии, изучение возможности участия в инфраструктурных проектах, в том числе по производству сжиженного природного газа, а также возможность повышения квалификации и обучения специалистов для нефтегазового сектора.
В сентябре 2008 году "Газпром", YPFB и Total E&P Bolivie подписали трехсторонний Меморандум, предполагающий проведение совместной оценки участка Асеро.
К настоящему времени магнитотеллурическая съемка выполнена в полном объеме. В феврале 2019 года было начато строительство первой поисковой скважины "Ньянкауасу-Х1" на участке "Асеро". В конце 2020 года строительство скважины было завершено.
В декабре 2008 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики РФ и Министерством углеводородов и энергетики Боливии.
5 февраля 2009 года "Газпромом", YPFB и ООО "ВНИИГАЗ" было подписано Соглашение "О разработке Генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 2030 года", которое было подготовлено в рамках заключенного в декабре 2008 года Меморандума. Генсхема определила направления развития топливно-энергетического сектора в области геологоразведки, добычи и переработки углеводородного сырья, его транспортировки и реализации. В феврале 2016 года Генсхема была актуализирована – уже до 2040 года.
В сентябре 2010 года "Газпром" и французская нефтегазовая компания Total подписали соглашение о переуступке долей в проекте по геологоразведочным работам на блоках "Ипати" и "Акийо" (месторождения природного газа). В сентябре 2016 года состоялся ввод в промышленную эксплуатацию месторождения "Инкауаси", распложенного в пределах участков "Ипати" и "Акио".
В феврале 2016 года Министерство углеводородов и энергетики Боливии и "Газпром" подписали Меморандум о сотрудничестве в области применения СПГ в Боливии.
В июне 2016 года глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент YPFB Гильермо Ача Моралес заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривавшее совместную разведку (изучение новых перспективных блоков в Боливии – "Ла-Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди"), добычу и транспортировку углеводородов в Боливии, сооружения и модернизации объектов нефтегазовой инфраструктуры страны, создания энергогенерирующих мощностей. Кроме того, Соглашение предполагало совместное развитие рынка газомоторного топлива Боливии и сотрудничество в научно-технической сфере.
14 июня 2018 года в Москве в ходе рабочей встречи президента Боливии Эво Моралеса и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера был подписан ряд документов по расширению сотрудничества "Газпрома" и Боливии в нефтегазовой сфере, в частности стороны подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа". Также "Газпром" и YPFB подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, определившее взаимодействие компаний в таких направлениях, как геологоразведка, добыча газа и транспортировка углеводородов в Боливии, развитие газовой и нефтяной транспортной инфраструктуры страны, рынка газомоторного топлива; обмен опытом и подготовка кадров; научно-техническое сотрудничество.
В июле 2019 года в ходе официального визита в Россию президента Боливии Эво Моралеса был подписан Акт завершения переговоров по Контракту на оказание нефтегазовых услуг по разведке и добыче на участке "Витиакуа" на юге-востоке Боливии.
Перспективным направлением двустороннего сотрудничества стало взаимодействие в реализации национальной атомной программы Боливии. В марте 2016 года были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение о сотрудничестве в сооружении в Боливии Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) – инновационного проекта, собравшего передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. 19 сентября 2017 года состоялось подписание контракта между Агентством по атомной энергии Боливии и АО "Государственный специализированный проектный институт" (входит в Госкорпорацию "Росатом") на сооружение ЦЯИТ в городе Эль-Альто. В апреле 2018 года начата реализация проекта.
В августе 2022 года "Росатом" передал в опытную эксплуатацию объекты первой и второй очередей ЦЯИТ – предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения. В Боливии начали нарабатывать изотопы для диагностики рака и стерилизовать продукты питания и медицинские изделия.
В марте 2023 года комплекс по производству радиофармпрепаратов, построенный "Росатомом" по заказу Агентства по атомной энергии Боливии, начал поставлять радиофармпрепараты в сети боливийских клиник.
В апреле 2023 года "Росатом" завершил контрольную сборку исследовательского реактора для ЦЯИТ. Исследовательский реактор позволит нарабатывать радиоизотопы для исследований в области сельского хозяйства, экологии – для определения уровня загрязнения окружающей среды, гидрогеологии – для изучения подземных и поверхностных вод. Его возможности также обеспечат условия для подготовки студентов по ядерным специальностям. Завершение строительства и монтажа оборудования ЦЯИТ состоится в 2024 году, а пуск реактора – в 2025 году.
29 июня 2023 года "Росатом" подписал с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB, "Литиевые месторождения Боливии") рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год. Инвестиции в проект составят около 600 миллионов долларов.
Россия и Боливия имеют перспективы в наращивании взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, горнодобывающей отрасли, сфере образования.
В 2009 году между странами было подписано межправительственное соглашение о военно-техническому сотрудничестве и предоставлен кредит на закупку военной техники и оборудования на 100 миллионов долларов. В сентябре 2016 года на форуме "Армия-2016" министрами обороны двух стран было подписано соглашение о военном сотрудничестве.
Работает Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству.
В 2022 году Боливия впервые присоединилась к Армейским международным играм.
В августе 2023 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" прошли переговоры заместителя министра обороны России Александра Фомина с главнокомандующим вооруженными силами Боливии Уго Эдуардо Арандия Лопесом. По итогам встречи был заключен ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве.
Боливия планирует приобрести у России легкое вооружение (автоматы, пулеметы и пр.), тактическую технику, бронемашины, артиллерию, а также бронированные катера, суда на воздушной подушке, самолет Як-130. Велись переговоры о закупке вертолетов Ми-17В-5.
В июне 2018 года в Москве был подписан Меморандум о сотрудничестве в области геологии.
Развивается взаимодействие в сфере культуры, образования, науки, в том числе в подготовке специалистов по приоритетным для боливийской стороны специальностям с предоставлением российских государственных стипендий.
В марте 2019 года было открыто первое в Боливии отделение русского языка в университете "Сан Симон" (Кочабамба).
27 апреля 2024 года в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Дипломатическими академиями МИД России и Боливии.
В настоящее время в российских вузах обучаются более 150 боливийских граждан.
В 2012 и 2018 годах в кинотеатрах Боливии проходили Дни русского кино, в рамках которых были показаны ленты советских и российских режиссеров.
В 2018 году в Боливии прошли гастроли Московского государственного театра им. Вячеслава Гордеева "Русский балет" и российских артистов "Звездного цирка".
В мае 2019 года в Москве был подписано соглашение о сотрудничестве между Библиотекой иностранной литературы и посольством Боливии в России на площадке нового Ибероамериканского культурного центра в Москве.
В 2022 и 2023 годах в центре прошли мероприятия ко Дню независимости Боливии, выставка картин боливийского художника Диего Синьяни "Боливия: от общего к деталям" и другие мероприятия.
В апреле 2023 года на 45-м Московском международном кинофестивале прошла международная премьера фильма "Те, кто внизу" режиссера Алехандро Кироги (Боливия).
В ноябре 2023 года состоялась встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой с министром культуры, деколонизации и Боливии Сабиной Орельяной Крус.
12 апреля 2023 года в Боливии был открыт бюст советского космонавта Юрия Гагарина –первый памятник русскому человеку в этой латиноамериканской стране.
Важным подтверждение курса на укрепление двустороннего сотрудничества между странами стало подписание контракта с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении Боливией 5,2 миллиона доз вакцины "Спутник V" в декабре 2020 года. "Спутник V", получивший признание врачей и населения Боливии, стал первой зарегистрированной и поставленной в Боливию вакциной от коронавируса.
В целях упрощения порядка взаимного туризма, в 2016 году между правительствами РФ и Боливии было подписано соглашение о безвизовых поездках для граждан обоих государств.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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