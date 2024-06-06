https://ria.ru/20240606/bayden-1951065673.html

Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне

Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне - РИА Новости, 06.06.2024

Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне

Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, не упомянул о роли Советского Союза в победе во Второй... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:25

2024-06-06T16:25

2024-06-06T17:12

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дмитрий песков

великая отечественная война (1941-1945)

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, не упомянул о роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне.Кадры мероприятия транслировали американские телеканалы.Часть своей речи Байден посвятил событиям минувших лет и подвигам военных, а позднее переключился на украинский кризис. Среди прочего он заявил, что США и союзники и дальше продолжат поддерживать Киев. Президент также отметил, что из-за отказа от помощи Украине вся Европа окажется в опасности. "Украинцы сражаются с необычайным мужеством, неся большие потери, но никогда не отступая", — продолжил он.О роли СССР в победе над фашизмом американский лидер также не упомянул. Накануне Владимир Путин заявил о недопустимости празднования годовщины высадки войск в Нормандии с теми, кто возводит неонацистов на пьедестал. По его словам, речь идет о нынешнем руководстве Украины.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не получила приглашение на это мероприятие. По его словам, такая поездка не планировалась. Песков добавил, что приоритетным для Москвы остается празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным направлением боевых действий продолжало оставаться советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта. В итоге они начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с нацистской Германией и при этом преувеличивают свою роль, заявлял посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В российском Совбезе говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240605/putin-1950842324.html

https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950708274.html

https://ria.ru/20240601/normandiya-1949842919.html

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в мире, нормандия, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945), украина