Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне
Байден в Нормандии не упомянул о роли Советского Союза в разгроме фашизма
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, не упомянул о роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне.
Кадры мероприятия транслировали американские телеканалы.
Часть своей речи Байден посвятил событиям минувших лет и подвигам военных, а позднее переключился на украинский кризис. Среди прочего он заявил, что США и союзники и дальше продолжат поддерживать Киев. Президент также отметил, что из-за отказа от помощи Украине вся Европа окажется в опасности.
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"Украинцы сражаются с необычайным мужеством, неся большие потери, но никогда не отступая", — продолжил он.
О роли СССР в победе над фашизмом американский лидер также не упомянул.
Накануне Владимир Путин заявил о недопустимости празднования годовщины высадки войск в Нормандии с теми, кто возводит неонацистов на пьедестал. По его словам, речь идет о нынешнем руководстве Украины.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не получила приглашение на это мероприятие. По его словам, такая поездка не планировалась. Песков добавил, что приоритетным для Москвы остается празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным направлением боевых действий продолжало оставаться советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта. В итоге они начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с нацистской Германией и при этом преувеличивают свою роль, заявлял посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В российском Совбезе говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.