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Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне - РИА Новости, 06.06.2024
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16:25 06.06.2024 (обновлено: 17:12 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/bayden-1951065673.html
Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне
Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне - РИА Новости, 06.06.2024
Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне
Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, не упомянул о роли Советского Союза в победе во Второй... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:25
2024-06-06T17:12
в мире
нормандия
сша
россия
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
великая отечественная война (1941-1945)
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, не упомянул о роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне.Кадры мероприятия транслировали американские телеканалы.Часть своей речи Байден посвятил событиям минувших лет и подвигам военных, а позднее переключился на украинский кризис. Среди прочего он заявил, что США и союзники и дальше продолжат поддерживать Киев. Президент также отметил, что из-за отказа от помощи Украине вся Европа окажется в опасности. &quot;Украинцы сражаются с необычайным мужеством, неся большие потери, но никогда не отступая&quot;, — продолжил он.О роли СССР в победе над фашизмом американский лидер также не упомянул. Накануне Владимир Путин заявил о недопустимости празднования годовщины высадки войск в Нормандии с теми, кто возводит неонацистов на пьедестал. По его словам, речь идет о нынешнем руководстве Украины.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не получила приглашение на это мероприятие. По его словам, такая поездка не планировалась. Песков добавил, что приоритетным для Москвы остается празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным направлением боевых действий продолжало оставаться советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта. В итоге они начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с нацистской Германией и при этом преувеличивают свою роль, заявлял посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В российском Совбезе говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240605/putin-1950842324.html
https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950708274.html
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в мире, нормандия, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945), украина
В мире, Нормандия, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Великая Отечественная война (1941-1945), Украина
Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне

Байден в Нормандии не упомянул о роли Советского Союза в разгроме фашизма

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, не упомянул о роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне.
Кадры мероприятия транслировали американские телеканалы.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Путин высказался о решении не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии
5 июня, 23:48
Часть своей речи Байден посвятил событиям минувших лет и подвигам военных, а позднее переключился на украинский кризис. Среди прочего он заявил, что США и союзники и дальше продолжат поддерживать Киев. Президент также отметил, что из-за отказа от помощи Украине вся Европа окажется в опасности.
«

"Украинцы сражаются с необычайным мужеством, неся большие потери, но никогда не отступая", — продолжил он.

О роли СССР в победе над фашизмом американский лидер также не упомянул.
Накануне Владимир Путин заявил о недопустимости празднования годовщины высадки войск в Нормандии с теми, кто возводит неонацистов на пьедестал. По его словам, речь идет о нынешнем руководстве Украины.
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Во Франции сочли неприглашение России на юбилей высадки в Нормандии позором
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Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не получила приглашение на это мероприятие. По его словам, такая поездка не планировалась. Песков добавил, что приоритетным для Москвы остается празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным направлением боевых действий продолжало оставаться советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта. В итоге они начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с нацистской Германией и при этом преувеличивают свою роль, заявлял посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В российском Совбезе говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
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Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии
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В миреНормандияСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковВеликая Отечественная война (1941-1945)Украина
 
 
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