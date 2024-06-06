https://ria.ru/20240606/arse-1951018218.html

Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ

Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участие президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внесет... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:54

2024-06-06T14:54

2024-06-06T14:54

пмэф-2024

россия

боливия

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владимир путин

луис арсе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участие президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внесет значимый вклад в проведение мероприятия. "Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра", - сказал Путин на переговорах с президентом Боливии.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950504150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, боливия, санкт-петербург, владимир путин, луис арсе