https://ria.ru/20240606/arse-1951018218.html
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участие президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внесет... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:54
2024-06-06T14:54
2024-06-06T14:54
пмэф-2024
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владимир путин
луис арсе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участие президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внесет значимый вклад в проведение мероприятия. "Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра", - сказал Путин на переговорах с президентом Боливии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, боливия, санкт-петербург, владимир путин, луис арсе
ПМЭФ-2024, Россия, Боливия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Луис Арсе
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ
Путин уверен, что президенту Боливии будет интересно участвовать в дискуссиях