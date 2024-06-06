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Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:54 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/arse-1951018218.html
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участие президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внесет... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:54
2024-06-06T14:54
пмэф-2024
россия
боливия
санкт-петербург
владимир путин
луис арсе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участие президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внесет значимый вклад в проведение мероприятия. "Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра", - сказал Путин на переговорах с президентом Боливии.
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россия, боливия, санкт-петербург, владимир путин, луис арсе
ПМЭФ-2024, Россия, Боливия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Луис Арсе
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ

Путин уверен, что президенту Боливии будет интересно участвовать в дискуссиях

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора
Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участие президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внесет значимый вклад в проведение мероприятия.
"Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра", - сказал Путин на переговорах с президентом Боливии.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Президент Боливии сообщил, что едет на ПМЭФ для укрепления отношений
4 июня, 19:45
 
ПМЭФ-2024РоссияБоливияСанкт-ПетербургВладимир ПутинЛуис Арсе
 
 
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