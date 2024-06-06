https://ria.ru/20240606/abort-1951179717.html

Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке рождаемости

Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке рождаемости - РИА Новости, 06.06.2024

Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке рождаемости

Жительницы Новгородской области отказываются от абортов, узнав о мерах социальной поддержки, в результате в регионе "родилась" целая школа детей, сообщил в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:52

2024-06-06T22:52

2024-06-06T23:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Жительницы Новгородской области отказываются от абортов, узнав о мерах социальной поддержки, в результате в регионе "родилась" целая школа детей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин. "На самом деле у нас достаточно эффективно работает такая систем, как единая социальная защита и медицина… Женщинам надо не запрещать, а показывать все риски аборта с медицинской точки зрения, говорить о социальных вещах, духовном. Сегодня у нас порядка 17-18% женщин отказываются от абортов не благодаря тому, что мы что-то запрещаем, а потому что рассказываем им о мерах соцподдержки. Мы посчитали, что где-то целая школа дополнительно появилась детей, которых могло бы просто не быть", - рассказал Никитин. Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по поддержке рождаемости. В трех малых городах - Валдае, Боровичах и Старой Руссе - семьи получают жилищные сертификаты, строятся новые дома, улучшается инфраструктура. По словам Никитина, говорить о результатах еще рано, но, согласно статистике, количество беременных, вставших на учет, увеличилось, ожидания позитивные. Уже выдано 46 жилищных сертификатов за рождение первого ребенка в размере 350 тысяч рублей и 25 сертификатов по 800 тысяч рублей – за рождение четвертых и последующих детей. С другой стороны, в регионе запретили склонять к абортам. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231213/abort-1915587961.html

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общество, новгородская область, валдай, боровичи, андрей никитин (политик)