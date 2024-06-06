Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке рождаемости
Новгородский губернатор: женщины отказываются от абортов, узнав о соцподдержке
© iStock.com / Basilico Studio StockБеременная женщина
© iStock.com / Basilico Studio Stock
Беременная женщина . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Жительницы Новгородской области отказываются от абортов, узнав о мерах социальной поддержки, в результате в регионе "родилась" целая школа детей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин.
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"На самом деле у нас достаточно эффективно работает такая систем, как единая социальная защита и медицина… Женщинам надо не запрещать, а показывать все риски аборта с медицинской точки зрения, говорить о социальных вещах, духовном. Сегодня у нас порядка 17-18% женщин отказываются от абортов не благодаря тому, что мы что-то запрещаем, а потому что рассказываем им о мерах соцподдержки. Мы посчитали, что где-то целая школа дополнительно появилась детей, которых могло бы просто не быть", - рассказал Никитин.
Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по поддержке рождаемости. В трех малых городах - Валдае, Боровичах и Старой Руссе - семьи получают жилищные сертификаты, строятся новые дома, улучшается инфраструктура. По словам Никитина, говорить о результатах еще рано, но, согласно статистике, количество беременных, вставших на учет, увеличилось, ожидания позитивные. Уже выдано 46 жилищных сертификатов за рождение первого ребенка в размере 350 тысяч рублей и 25 сертификатов по 800 тысяч рублей – за рождение четвертых и последующих детей. С другой стороны, в регионе запретили склонять к абортам.
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