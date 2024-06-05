https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950585240.html

Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия

Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия - РИА Новости, 05.06.2024

Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия

Европейскому союзу нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:27

2024-06-05T10:27

2024-06-05T10:27

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Европейскому союзу нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления Киеву вооружения, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.Пранкеры в роли экономиста Жака Аттали указали Швабу на то, что Зеленский пытается создать некое подобие тоталитарной системы. "Думаю, здесь у Европы, Евросоюза есть важная роль - оказание влияния на него (Зеленского - ред.). Имею в виду: "Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы", - сказал Шваб, запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240604/gosduma-1950516274.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907669196.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), нато, "формула мира"