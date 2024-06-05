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Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия - РИА Новости, 05.06.2024
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10:27 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950585240.html
Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия
Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия - РИА Новости, 05.06.2024
Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия
Европейскому союзу нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:27
2024-06-05T10:27
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Европейскому союзу нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления Киеву вооружения, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.Пранкеры в роли экономиста Жака Аттали указали Швабу на то, что Зеленский пытается создать некое подобие тоталитарной системы. "Думаю, здесь у Европы, Евросоюза есть важная роль - оказание влияния на него (Зеленского - ред.). Имею в виду: "Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы", - сказал Шваб, запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240604/gosduma-1950516274.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), нато, "формула мира"
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), НАТО, "формула мира"
Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия

Глава ВЭФ призвал ЕС влиять на Зеленского, чтобы он соблюдал демократию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Европейскому союзу нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления Киеву вооружения, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
Пранкеры в роли экономиста Жака Аттали указали Швабу на то, что Зеленский пытается создать некое подобие тоталитарной системы.
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"Думаю, здесь у Европы, Евросоюза есть важная роль - оказание влияния на него (Зеленского - ред.). Имею в виду: "Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы", - сказал Шваб, запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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