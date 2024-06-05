https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950585240.html
Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия
Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия - РИА Новости, 05.06.2024
Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия
Европейскому союзу нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:27
2024-06-05T10:27
2024-06-05T10:27
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Европейскому союзу нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления Киеву вооружения, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.Пранкеры в роли экономиста Жака Аттали указали Швабу на то, что Зеленский пытается создать некое подобие тоталитарной системы. "Думаю, здесь у Европы, Евросоюза есть важная роль - оказание влияния на него (Зеленского - ред.). Имею в виду: "Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы", - сказал Шваб, запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240604/gosduma-1950516274.html
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907669196.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), нато, "формула мира"
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), НАТО, "формула мира"
Шваб рассказал пранкерам об условиях поставок Украине оружия
Глава ВЭФ призвал ЕС влиять на Зеленского, чтобы он соблюдал демократию
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Европейскому союзу нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления Киеву вооружения, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в Telegram-канале
пранкеров.
Пранкеры в роли экономиста Жака Аттали указали Швабу на то, что Зеленский пытается создать некое подобие тоталитарной системы.
"Думаю, здесь у Европы, Евросоюза есть важная роль - оказание влияния на него (Зеленского - ред.). Имею в виду: "Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы", - сказал Шваб, запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.