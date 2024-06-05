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В Госдуме рассказали о запрете на вход через VPN в запрещенные соцсети
В Госдуме рассказали о запрете на вход через VPN в запрещенные соцсети - РИА Новости, 05.06.2024
В Госдуме рассказали о запрете на вход через VPN в запрещенные соцсети
Запрета на вхождение через VPN в запрещенные в РФ соцсети точно не будет, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:47
2024-06-05T16:47
2024-06-05T16:57
общество
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антон горелкин
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Запрета на вхождение через VPN в запрещенные в РФ соцсети точно не будет, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Мы не запрещаем нашим гражданам входить в иностранные сети с помощью VPN… Такого запрета точно не будет, в мире большое комьюнити, которое пользуется этими запрещенными социальными сетями", - сказал он в эфире телеканала Россия 24.
https://ria.ru/20240415/vpn-1940039771.html
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общество, россия, антон горелкин, госдума рф
Общество, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о запрете на вход через VPN в запрещенные соцсети
Депутат Горелкин: запрета на вход через VPN в запрещенные соцсети точно не будет