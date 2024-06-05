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Совфед одобрил закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта
Совфед одобрил закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта - РИА Новости, 05.06.2024
Совфед одобрил закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:33
2024-06-05T12:33
2024-06-05T12:33
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда. Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Штрафы за соответствующие деяние составят пять тысяч рублей для водителей транспорта, а для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта
Совфед одобрил закон о штрафах за высадку из транспорта инвалидов I группы
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.
Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Штрафы за соответствующие деяние составят пять тысяч рублей для водителей транспорта, а для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.