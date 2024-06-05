https://ria.ru/20240605/vsm-1950560065.html
Для ВСМ из Москвы до Адлера потребуется 107 поездов
Для ВСМ из Москвы до Адлера потребуется 107 поездов - РИА Новости, 05.06.2024
Для ВСМ из Москвы до Адлера потребуется 107 поездов
Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера, время в пути по которой составит 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов, следует из... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:39
2024-06-05T08:39
2024-06-05T09:59
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера, время в пути по которой составит 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов, следует из презентации, с которой ознакомилось РИА Новости. Такие данные показывают на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы. РИА Новости посмотрело, что рассказывается про проект ВСМ на юг в этой презентации. Речь идет о железнодорожной линии Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Адлер. "Время в пути … 7 часов 50 минут… в 3 раза быстрее … 107 единиц высокоскоростных поездов", - говорится на слайдах и сравнивается, что сейчас самое быстрое время в пути на поезде между Москвой и Адлером составляет 23 часа 14 минут. Там указано, что протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Пассажиропоток по ВСМ ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, что сравнивается с нынешним 7,4 миллиона человек. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти ВСМ. РЖД в марте 2024 года показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/vsm-1950304936.html
https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html
https://ria.ru/20240605/vsm-1950557554.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, адлер, россия, владимир путин, ржд, экономика
ПМЭФ-2024, Москва, Адлер, Россия, Владимир Путин, РЖД, Экономика
Для ВСМ из Москвы до Адлера потребуется 107 поездов
ВСМ из Москвы до Адлера потребует 107 поездов, время в пути сократится втрое
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера, время в пути по которой составит 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов, следует из презентации, с которой ознакомилось РИА Новости.
Такие данные показывают на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы
. РИА Новости посмотрело, что рассказывается про проект ВСМ на юг в этой презентации. Речь идет о железнодорожной линии Москва - Воронеж
- Ростов-на-Дону
- Адлер
.
"Время в пути … 7 часов 50 минут… в 3 раза быстрее … 107 единиц высокоскоростных поездов", - говорится на слайдах и сравнивается, что сейчас самое быстрое время в пути на поезде между Москвой и Адлером составляет 23 часа 14 минут.
Там указано, что протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Пассажиропоток по ВСМ ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, что сравнивается с нынешним 7,4 миллиона человек.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России
таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом
, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Президент России Владимир Путин
одобрил строительство пяти ВСМ. РЖД
в марте 2024 года показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург
, затем в Адлер, потом в Минск
и после в Рязань
. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска
и Донецка
.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.