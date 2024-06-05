https://ria.ru/20240605/vsm-1950560065.html

Для ВСМ из Москвы до Адлера потребуется 107 поездов

Для ВСМ из Москвы до Адлера потребуется 107 поездов - РИА Новости, 05.06.2024

Для ВСМ из Москвы до Адлера потребуется 107 поездов

Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера, время в пути по которой составит 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов, следует из... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:39

2024-06-05T08:39

2024-06-05T09:59

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера, время в пути по которой составит 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов, следует из презентации, с которой ознакомилось РИА Новости. Такие данные показывают на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы. РИА Новости посмотрело, что рассказывается про проект ВСМ на юг в этой презентации. Речь идет о железнодорожной линии Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Адлер. "Время в пути … 7 часов 50 минут… в 3 раза быстрее … 107 единиц высокоскоростных поездов", - говорится на слайдах и сравнивается, что сейчас самое быстрое время в пути на поезде между Москвой и Адлером составляет 23 часа 14 минут. Там указано, что протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Пассажиропоток по ВСМ ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, что сравнивается с нынешним 7,4 миллиона человек. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти ВСМ. РЖД в марте 2024 года показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/vsm-1950304936.html

https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html

https://ria.ru/20240605/vsm-1950557554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, адлер, россия, владимир путин, ржд, экономика