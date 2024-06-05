Время в пути по ВСМ от Москвы до Рязани сократит путь почти в два раза
Время в пути по ВСМ от Москвы до Рязани составит один час пять минут
© РИА Новости / Компания "Скоростные магистрали" | Перейти в медиабанкКонцепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Рязани составит 1 час 5 минут, это почти в 2 раза быстрее, чем ехать сейчас, следует из презентации, с которой ознакомилось РИА Новости.
Такие данные показывают на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы. РИА Новости посмотрело, что рассказывается про этот проект.
"Сейчас 2 часа 03 минуты. Станет 1 час 05 минут ... в 1,9 раза быстрее", - говорится на слайдах.
Пассажиропоток планируется на уровне 5,8 миллиона пассажиров в год против 1,3 миллиона нынешних (рост в 4,5 раза).
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти ВСМ. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.