https://ria.ru/20240605/vizy-1950693230.html
Власти Шри-Ланки обсуждают продление бесплатных виз для россиян
Власти Шри-Ланки обсуждают продление бесплатных виз для россиян - РИА Новости, 05.06.2024
Власти Шри-Ланки обсуждают продление бесплатных виз для россиян
Визы на Шри-Ланку сегодня бесплатны для россиян, власти острова обсуждают продление этой инициативы и, вероятно, она может быть продлена, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:53
2024-06-05T14:53
2024-06-05T14:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Визы на Шри-Ланку сегодня бесплатны для россиян, власти острова обсуждают продление этой инициативы и, вероятно, она может быть продлена, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса."На сегодняшний день россияне могут влетать на Шри-Ланку по бесплатным туристическим визам", - сказал Де Зойса.Он отметил, что на Шри-Ланке были многочисленные споры о том, насколько бесплатные визы для туристов на остров увеличивают их количество - и эти обсуждения идут до сих пор."Новый президент поставил на первое место именно туризм, и он сказал делать все, чтобы наращивать туристический поток. Официально я не могу подтвердить, что бесплатные визы оставят, но этого многие хотят", - заключил министр.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/minekonomrazvitiya-1950617853.html
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Шри-Ланка, Россия, ПМЭФ-2024
Власти Шри-Ланки обсуждают продление бесплатных виз для россиян
Власти Шри-Ланка обсуждают продление бесплатных туристических виз для россиян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Визы на Шри-Ланку сегодня бесплатны для россиян, власти острова обсуждают продление этой инициативы и, вероятно, она может быть продлена, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса.
"На сегодняшний день россияне могут влетать на Шри-Ланку по бесплатным туристическим визам", - сказал Де Зойса.
Он отметил, что на Шри-Ланке были многочисленные споры о том, насколько бесплатные визы для туристов на остров увеличивают их количество - и эти обсуждения идут до сих пор.
"Новый президент поставил на первое место именно туризм, и он сказал делать все, чтобы наращивать туристический поток. Официально я не могу подтвердить, что бесплатные визы оставят, но этого многие хотят", - заключил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.