https://ria.ru/20240605/turizm-1950700689.html

В России создадут памятку для иностранных туристов

В России создадут памятку для иностранных туристов - РИА Новости, 05.06.2024

В России создадут памятку для иностранных туристов

Центр стратегических разработок подготовит для иностранных туристов специальную брошюру, чтобы сделать их пребывание в России безопасным и комфортным, сообщила... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:13

2024-06-05T15:13

2024-06-05T15:13

пмэф-2024

россия

украина

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/34/1555203496_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d91ccc31effc9ce3ab89dc0c045a0a2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Центр стратегических разработок подготовит для иностранных туристов специальную брошюру, чтобы сделать их пребывание в России безопасным и комфортным, сообщила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Как сообщили РИА Новости ранее в среду в Тверском суде Москвы, суд оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации армии. Как уточнили в суде, правонарушение состояло в том, что он в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди. "Мы видим необходимость информирования иностранных граждан о российской культурной, национальной и нормативно-правовой специфике во время пребывания в нашей стране. Ценности в каждой стране разные и каждое государство защищает своих граждан от распространения тех символов, которые считает угрозой или оскорблением. Главное в этом контексте - не допустить проблем с законом у гостей нашей страны. В этой связи мы подготовим для зарубежных и российских туроператоров специальную брошюру", - рассказала Максутова. Она отметила, что брошюра будет включать общие рекомендации на иностранных языках по дресс-коду, особенностям российского законодательства. "В частности, внимание иностранных гостей будет обращено на дресс-код и правила поведения в общественных местах, соблюдение мер безопасности, базовые принципы коммуникации с представителями российских органов власти. Также будет приведен список запрещенных организаций, символики и литературы, в том числе признанных экстремистскими в России", - сказала она. Отмечается, что руководство также будет содержать подробный перечень предметов, запрещенных к провозу на территорию РФ и вывозу, информацию об ограничениях на ввоз иностранной валюты без декларирования.

https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950594901.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва