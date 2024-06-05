https://ria.ru/20240605/tsar-1950567953.html

ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС

ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС - РИА Новости, 05.06.2024

ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС

ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС, говорить о сроках вступления сложно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:24

2024-06-05T09:24

2024-06-05T09:24

в мире

банги

цар

россия

александр бикантов

брикс

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС, говорить о сроках вступления сложно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. "Насколько известно, Банги пока не подавал заявку на участие в БРИКС, поэтому о сроках вступления страны в это объединение говорить сложно", - сказал он. При этом ЦАР рассматривает БРИКС как важный элемент нового многополярного миропорядка и альтернативу западной гегемонии. Банги взаимодействует со странами БРИКС как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках, заключил Бикантов. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

https://ria.ru/20240605/tsar-1950554442.html

https://ria.ru/20231224/tsar-1917729729.html

банги

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, банги, цар, россия, александр бикантов, брикс