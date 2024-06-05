https://ria.ru/20240605/tsar-1950567953.html
ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС
ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС - РИА Новости, 05.06.2024
ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС
ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС, говорить о сроках вступления сложно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:24
2024-06-05T09:24
2024-06-05T09:24
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банги
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС, говорить о сроках вступления сложно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. "Насколько известно, Банги пока не подавал заявку на участие в БРИКС, поэтому о сроках вступления страны в это объединение говорить сложно", - сказал он. При этом ЦАР рассматривает БРИКС как важный элемент нового многополярного миропорядка и альтернативу западной гегемонии. Банги взаимодействует со странами БРИКС как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках, заключил Бикантов. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20240605/tsar-1950554442.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, банги, цар, россия, александр бикантов, брикс
В мире, Банги, ЦАР, Россия, Александр Бикантов, БРИКС
ЦАР пока не подала заявку на участие в БРИКС
Посол Бикантов: говорить о сроках вступления ЦАР в БРИКС сложно