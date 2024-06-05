С новой ВСМ из Москвы в Минск можно будет добраться за три часа
Планируемая ВСМ Москва — Минск будет называться "Союз"
© РИА Новости / Компания "Скоростные магистрали" | Перейти в медиабанкКонцепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Планируемая к строительству высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Минском с временем в пути 3 часа называется "Союз", следует из презентации, с которой ознакомилось РИА Новости.
Такие данные показывают на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы. РИА Новости посмотрело, что рассказывается про этот проект.
Протяженность ВСМ Москва - Минск составит 715 километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Потребуется 21 высокоскоростной поезд. Пассажиропоток ожидается на уровне 3,8 миллиона пассажиров в год (сейчас 1,1 миллиона пассажиров).
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти ВСМ. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.