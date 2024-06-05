https://ria.ru/20240605/svyatyni-1950647297.html

Семьи участников СВО ищут спонсоров для поездок по святыням России

Семьи участников СВО ищут спонсоров для поездок по святыням России - РИА Новости, 05.06.2024

Семьи участников СВО ищут спонсоров для поездок по святыням России

Семьи участников спецоперации из Санкт-Петербурга ищут спонсоров для организации поездок по святыням России, первый такой опыт - посещение Валаамского монастыря РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:57

2024-06-05T12:57

2024-06-05T18:26

религия

валаам

санкт-петербург

россия

валаамский монастырь

религия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Семьи участников спецоперации из Санкт-Петербурга ищут спонсоров для организации поездок по святыням России, первый такой опыт - посещение Валаамского монастыря - показал, что это очень помогает людям, рассказала РИА Новости руководитель Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник.В начале июня Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь принял первую группу семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них бесплатно организовали размещение и питание, экскурсии, мастер-классы, оказали духовную помощь, группу сопровождал профессиональный психолог. Поездка стала возможной благодаря финансированию со стороны фонда "Свет Валаама". Фонд и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, подписали ранее соглашение о сотрудничестве и создали программу "Валаам. Остров Преображения". Всего по программе летом 2024 года планируется три заезда группами около 20 человек - детей и взрослых."Мы, конечно, хотели бы еще выезжать, бывать в святынях России. Это очень востребовано, потому что людям нужна именно духовная, душевная поддержка: без веры в Бога не справиться самостоятельно. И такие длительные, как на Валаам (пять дней) поездки, конечно, сплачивают. Я сама посещаю Александро-Свирский монастырь, Никандрову пустынь, хотела бы, например, туда свозить людей, в святыни в других регионах России - у нас планов много, но нам нужна финансовая поддержка, такое возможно только за счет спонсоров", - сказала Рубаник.Она привела в пример двух женщин-участниц поездки на Валаам, у которых в СВО погибли родные, "они тяжело переживали потерю". "Во время поездки все подружились, сейчас общаются, есть общие разговоры, планируют общие мероприятия. Подружились и дети. Многодневная поездка, конечно, дает многое. Ну и сама энергетика святого места очень сильно помогает. Им очень понравилось на Валааме. Было бы здорово, если бы такие поездки состоялись по другим святым местам России", - пояснила организатор.Своими впечатлениями от посещения монастыря поделилась с РИА Новости Дана Бенуа из Санкт-Петербурга, участница первой группы, сформированной петербургским отделением КСВО. По ее словам, энергетика на Валааме - особая, а "воздух наполнен любовью и умиротворением"."Поездка помогла многим в нашей группе справиться с переживаниями, мне тоже стало легче. Это, конечно, поддерживает сильно и успокаивает, потому что не у всех родные вернулись с СВО. Когда ты в городе с этой проблемой, в этом горе, это и так тяжело само по себе, а когда ты приезжаешь на такую землю святую, на Валаам, легче становится, есть душевный подъем, спокойствие какое-то, ощущение, что жизнь не остановилась, что еще все впереди. Это все помогает, поддерживает, ты понимаешь, что ты не сам по себе, один, что есть какая-то поддержка духовная. Это очень важно", - сказала Дана.Также, по ее мнению, такие поездки важны и для воинов на фронте, "ведь они понимают, что об их семьях заботятся". "Эта забота, которую проявили на Валааме к семьям - она отражается же и на наших ребятах, которые на фронте. Они сейчас там знают, что о нас позаботились, что нам хорошо, и им от этого там тоже легче. Конечно, есть взаимосвязь между семьями и нашими защитниками, молитвой, храмами. Мы молились за живых и тех, кто не вернулся. Есть чувство благодарности к ним, тем, кто взвалил все это на свои плечи… Такие поездки действительно нужны, думаю, они будут очень востребованы у семей участников СВО, надеюсь, все это будет и дальше развиваться", - заключила собеседница агентства.Как ранее рассказывал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – "оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку, предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре". Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психологом, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии".

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https://ria.ru/20240529/svyaschenniki-1949148023.html

https://ria.ru/20240604/suvorov-1950492512.html

https://ria.ru/20240531/nasilie-1949705171.html

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Никита Бизин

валаам, санкт-петербург, россия, валаамский монастырь, религия