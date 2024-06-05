https://ria.ru/20240605/sud-1950612265.html

Суд рассмотрит дело военного о самоволке и убийстве сослуживца

Суд рассмотрит дело военного о самоволке и убийстве сослуживца - РИА Новости, 05.06.2024

Суд рассмотрит дело военного о самоволке и убийстве сослуживца

Южный окружной военный суд назначил на 11 июня первое заседание по делу военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого, в том числе, в убийстве сослуживца,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:39

2024-06-05T11:39

2024-06-05T11:54

происшествия

волгоград

воронеж

херсонская область

александр ткаченко (протоиерей)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 11 июня первое заседание по делу военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого, в том числе, в убийстве сослуживца, упрекнувшего его в том, что он ушел в самоволку из страха участия в боевых действиях в зоне СВО. "В суд поступило уголовное дело в отношении Александра Ткаченко, обвиняемого по двум эпизодам статьи 337 (самовольное оставление части или места службы), части 1 статьи 228 (незаконное приобретение наркотиков), пункту "е" части 2 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30, пунктам "а, е" части 2 статьи 105 (покушение на убийство). Первое заседание назначено на 11 июня", - сказал РИА Новости представитель суда. По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, с мая 2023 года Ткаченко проходил службу по контракту в войсковой части, дислоцированной в Волгограде. В июле он лечился в больнице Минобороны, однако после выписки на службу не вернулся и, по словам собеседника, "стал проводить время по своему усмотрению в Волгограде и Воронеже". Спустя почти три недели Ткаченко задержали в Воронеже, предположительно, во время покупки наркотиков и передали его в военную комендатуру. Источник отметил, что в сентябре Ткаченко снова ушел в самоволку, а спустя примерно месяц вернулся в часть, передислоцированную в Херсонскую область. По версии следствия, к исполнению обязанностей по военной службе он не приступил, а "продолжил праздно проводить время по своему усмотрению и употреблять спиртные напитки". Наконец, как полагает следствие, 8 октября фигурант выпивал с двумя сослуживцами, которые "стали высказывать претензии Ткаченко по поводу того, что последний самовольно оставил место службы, поскольку боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции". Обидевшись, Ткаченко попросил их выйти и, предположительно, выстрелил в них из автомата не менее 15 раз. Один из военных скончался, второй получил тяжёлые ранения, уточнил источник.

https://ria.ru/20240426/prigovor-1942400090.html

https://ria.ru/20240229/prigovor-1930111770.html

волгоград

воронеж

херсонская область

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происшествия, волгоград, воронеж, херсонская область , александр ткаченко (протоиерей)