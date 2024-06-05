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Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции - РИА Новости, 05.06.2024
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Наука
 
10:35 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/stantsiya-1950587097.html
Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции
Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции - РИА Новости, 05.06.2024
Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции
Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:35
2024-06-05T10:35
наука
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
https://ria.ru/20240605/kononenko-1950535342.html
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космос - риа наука, китай, россия, луна, совет федерации рф, госдума рф
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Луна, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции

Совфед одобрил соглашение с Китаем о совместном создании лунной станции

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).
Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).
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Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
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