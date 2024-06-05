https://ria.ru/20240605/stantsiya-1950587097.html

Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции

Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции - РИА Новости, 05.06.2024

Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции

Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:35

2024-06-05T10:35

2024-06-05T10:35

наука

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

https://ria.ru/20240605/kononenko-1950535342.html

https://ria.ru/20240516/borisov-1946321355.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, китай, россия, луна, совет федерации рф, госдума рф