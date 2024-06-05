https://ria.ru/20240605/sputnik-1950723653.html
Россия запустит шесть новых спутников связи в 2028-2030 годах
Россия запустит шесть новых спутников связи в 2028-2030 годах - РИА Новости, 05.06.2024
Россия запустит шесть новых спутников связи в 2028-2030 годах
Геостационарную группировку спутников связи серии "Экспресс" (оператор – предприятие "Космическая связь") обновят к 2030 году, в 2028 году запустят три новых... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:22
2024-06-05T16:22
2024-06-05T16:22
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Геостационарную группировку спутников связи серии "Экспресс" (оператор – предприятие "Космическая связь") обновят к 2030 году, в 2028 году запустят три новых спутника, в 2029-м – один, в 2030-м ещё два, сообщил директор департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Руслан Хайруллин. Согласно презентации, которую он представил на круглом столе в Совете Федерации, в 2028 году будут запущены спутники "Экспрес-АМУ6", "Экспресс-АМУ5" и "Экспресс-40", в 2029-м – аппарат "Экспресс-АТ3", в 2030-м году – "Экспрессы" с индексами АМУ8 и АТ4. Они должны будут заменить работающие сейчас в различных точках геостационарной орбиты спутники серии "Экспресс": АМ6, АМ5, АТ2, АМ7, АТ1, АМ8, АМУ1. Суммарная стоимость шести новых спутников составит примерно 70 миллиардов рублей, уточнил Хайруллин. Кроме того, по словам директора департамента, в рамках нацпроекта "Экономика данных" предусмотрено финансирование запусков низкоорбитальных космических аппаратов компании "Бюро 1440". Всего планируется вывод на орбиту 383 спутников, а постоянно действующая группировка будет состоять из 288 аппаратов.
https://ria.ru/20240528/kosmos-1948922762.html
https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html
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космос - риа наука, совет федерации рф, россия
Космос - РИА Наука, Совет Федерации РФ, Россия
Россия запустит шесть новых спутников связи в 2028-2030 годах
Минцифры: Россия запустит шесть новых спутников связи в 2028-2030 годах
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Геостационарную группировку спутников связи серии "Экспресс" (оператор – предприятие "Космическая связь") обновят к 2030 году, в 2028 году запустят три новых спутника, в 2029-м – один, в 2030-м ещё два, сообщил директор департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Руслан Хайруллин.
Согласно презентации, которую он представил на круглом столе в Совете Федерации
, в 2028 году будут запущены спутники "Экспрес-АМУ6", "Экспресс-АМУ5" и "Экспресс-40", в 2029-м – аппарат "Экспресс-АТ3", в 2030-м году – "Экспрессы" с индексами АМУ8 и АТ4.
Они должны будут заменить работающие сейчас в различных точках геостационарной орбиты спутники серии "Экспресс": АМ6, АМ5, АТ2, АМ7, АТ1, АМ8, АМУ1.
Суммарная стоимость шести новых спутников составит примерно 70 миллиардов рублей, уточнил Хайруллин.
Кроме того, по словам директора департамента, в рамках нацпроекта "Экономика данных" предусмотрено финансирование запусков низкоорбитальных космических аппаратов компании "Бюро 1440". Всего планируется вывод на орбиту 383 спутников, а постоянно действующая группировка будет состоять из 288 аппаратов.