FT: украинская энергетика потеряла более половины вырабатывающих мощностей
FT: более половины вырабатывающих мощностей энергетики Украины выведены из строя
© Фото : соцсетиПожар после удара по Днепрогэс
© Фото : соцсети
Пожар после удара по Днепрогэс. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинская энергетика потеряла более половины вырабатывающих мощностей, пишет Financial Times.
"Россия вывела из строя более половины электрогенерации Украины. Под шквалом атак мощность электростанций страны упала ниже двадцати гигаватт", — говорится в материале.
По данным издания, до начала спецоперации Киев располагал мощностями генерации в 55 гигаватт. Как заявил газете один из украинских чиновников на условиях анонимности, только 1 июня страна потеряла 1,2 гигаватта выработки электроэнергии.
«
"Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте", — сказал собеседник Financial Times.
Первого июня "Укргидроэнерго" сообщило о поражении двух электростанций, в компании назвали повреждения критическими.
В воскресенье "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.
В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00