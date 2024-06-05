https://ria.ru/20240605/smi-1950626758.html

FT: украинская энергетика потеряла более половины вырабатывающих мощностей

FT: украинская энергетика потеряла более половины вырабатывающих мощностей - РИА Новости, 05.06.2024

FT: украинская энергетика потеряла более половины вырабатывающих мощностей

Украинская энергетика потеряла более половины вырабатывающих мощностей, пишет Financial Times. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:19

2024-06-05T12:19

2024-06-05T14:23

в мире

украина

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укрэнерго

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинская энергетика потеряла более половины вырабатывающих мощностей, пишет Financial Times."Россия вывела из строя более половины электрогенерации Украины. Под шквалом атак мощность электростанций страны упала ниже двадцати гигаватт", — говорится в материале.По данным издания, до начала спецоперации Киев располагал мощностями генерации в 55 гигаватт. Как заявил газете один из украинских чиновников на условиях анонимности, только 1 июня страна потеряла 1,2 гигаватта выработки электроэнергии."Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте", — сказал собеседник Financial Times. В воскресенье "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950467459.html

https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html

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в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго, вооруженные силы украины, дмитрий песков, киев