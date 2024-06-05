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Глава ВЭФ допустил, что Украина могла взорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 05.06.2024
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10:19 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/shvab-1950582599.html
Глава ВЭФ допустил, что Украина могла взорвать "Северные потоки"
Глава ВЭФ допустил, что Украина могла взорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 05.06.2024
Глава ВЭФ допустил, что Украина могла взорвать "Северные потоки"
Ответственность за взрывы на "Северных потоках" может лежать на Украине, возможно, стремившейся отрезать Германию от поставок газа из РФ, допустил основатель,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:19
2024-06-05T10:19
экономика
германия
украина
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ответственность за взрывы на "Северных потоках" может лежать на Украине, возможно, стремившейся отрезать Германию от поставок газа из РФ, допустил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованный в Telegram-канале пранкеров."Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы Германию физически, если позволите, независимой от российского газа", - сказал Шваб, запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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экономика, германия, украина, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Германия, Украина, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Глава ВЭФ допустил, что Украина могла взорвать "Северные потоки"

Глава ВЭФ Шваб: ответственность за взрывы на "Северных потоках" лежит на Украине

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ответственность за взрывы на "Северных потоках" может лежать на Украине, возможно, стремившейся отрезать Германию от поставок газа из РФ, допустил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованный в Telegram-канале пранкеров.
«
"Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы Германию физически, если позволите, независимой от российского газа", - сказал Шваб, запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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13 мая, 11:10
 
ЭкономикаГерманияУкраинаРоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Генеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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