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Российские пранкеры поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом - РИА Новости, 05.06.2024
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10:18 05.06.2024 (обновлено: 10:28 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/shvab-1950582288.html
Российские пранкеры поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом
Российские пранкеры поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом - РИА Новости, 05.06.2024
Российские пранкеры поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом
Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:18
2024-06-05T10:28
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что поддерживает поиск мирного решения на Украине и считает сценарий разделения страны по аналогии с Корейcким полуостровом наиболее вероятным путем завершения конфликта. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров."Я согласен (с необходимостью поиска мирного решения - ред.), я бы даже сказал, что самым вероятным решением могло бы быть решение наподобие того, что есть между двумя Кореями. Это значит не формальное взаимное признание, но своего рода заморозка текущего противостояния", - сказал Шваб.При этом он отметил, что такая заморозка требует согласия обеих сторон конфликта как минимум начать переговоры. "Сейчас неподходящее время, и, конечно, украинцы не могут уступить без потери политического авторитета. Так что нужно ждать, пока не произойдет что-то, что действительно сделает переговоры необходимыми", - добавил основатель ВЭФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, москва, киев, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
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Российские пранкеры поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом

Шваб в разговоре с пранкерами признал необходимость мирного решения по Украине

© Фото : Public Domain/U.S. Embassy Bern, SwitzerlandВсемирный экономический форум
Всемирный экономический форум - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Embassy Bern, Switzerland
Всемирный экономический форум. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что поддерживает поиск мирного решения на Украине и считает сценарий разделения страны по аналогии с Корейcким полуостровом наиболее вероятным путем завершения конфликта. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
"Я согласен (с необходимостью поиска мирного решения - ред.), я бы даже сказал, что самым вероятным решением могло бы быть решение наподобие того, что есть между двумя Кореями. Это значит не формальное взаимное признание, но своего рода заморозка текущего противостояния", - сказал Шваб.
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При этом он отметил, что такая заморозка требует согласия обеих сторон конфликта как минимум начать переговоры.
"Сейчас неподходящее время, и, конечно, украинцы не могут уступить без потери политического авторитета. Так что нужно ждать, пока не произойдет что-то, что действительно сделает переговоры необходимыми", - добавил основатель ВЭФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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