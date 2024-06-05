Сериал "Царская прививка" с Пеговой в роли Екатерины II покажут на "России"
"Царскую прививку" с Ириной Пеговой в роли Екатерины II покажут на "России"
© Москино (2023)Кадр из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Исторический сериал "Царская прививка" с Ириной Пеговой в роли Екатерины II стартует на телеканале "Россия" 15 июня в 21.00. Режиссером проекта стал создатель экранизации "Зулейха открывает глаза" Егор Анашкин. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.
© Москино (2023)Кадр из сериала "Царская прививка"
Кадр из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
1 из 4
© Москино (2023)
Эпизод из сериала "Царская прививка"
Эпизод из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
2 из 4
© Москино (2023)
Фрагмент из сериала "Царская прививка"
Фрагмент из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
3 из 4
© Москино (2023)
Сериал "Царская прививка"
Сериал "Царская прививка"
© Москино (2023)
4 из 4
Кадр из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
1 из 4
Эпизод из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
2 из 4
Фрагмент из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
3 из 4
Сериал "Царская прививка"
© Москино (2023)
4 из 4
В многосерийном фильме рассказывается история о том, как в XVIII веке во время эпидемии оспы Екатерина Великая решила личным примером показать своим подданным, что прививка защитит их от страшной болезни, уносящей тысячи жизни. Будет ли оправданным риск императрицы? Найдет ли она поддержку у своего фаворита, графа Григория Орлова (Сергей Марин)? Помешают ли ее грандиозному планы дворцовые интриги, которые плетут графиня Ксения Большакова (Светлана Смирнова-Кацагаджиева) и канцлер, граф Никита Панин (Филипп Янковский)? Об этом кинолента.
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"Мне кажется, это интересная историческая картина, которая отчасти перекликается с сегодняшним днем. В XVIII веке и в Европе, и в России была страшная эпидемия оспы, люди умирали тысячами. Екатерина Вторая с небольшой свитой спряталась от болезни в Царском селе, не зная, как ей поступить. На этом сомнении императрицы – прививаться или нет – и построена вся наша история", — процитировали в пресс-службе "России" режиссера проекта.
Егор Анашкин также отметил, что, по его мнению, "Ирина Пегова в роли Екатерины стала одной из самых прекрасных Екатерин в истории кино: это ее роль, абсолютно ее персонаж".
© Москино (2023)Кадр из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
Кадр из сериала "Царская прививка"
"У меня была уникальная возможность довольно глубоко погрузиться в историю жизни Екатерины. Мне дали доступ во все архивы, какие только возможно, я читала документы, ее письма, хранящиеся в Библиотеке имени Ленина, в Национальной библиотеке в Царском селе. Из книг, из мемуаров, из писем я выписывала различные фразы Екатерины, которые, мне казалось, подходят к нашему сценарию, и просила режиссера и продюсеров позволить мне вставить их в нашу историю. Екатерина чудовищно боялась оспы с самого детства, для нее это реально была самая страшная болезнь на свете. И то, что она пересилила этот свой страх, действительно абсолютный подвиг", — рассказала актриса.
© Москино (2023)Кадр из сериала "Царская прививка"
© Москино (2023)
Кадр из сериала "Царская прививка"
Филипп Янковский добавил, что съемки проходили в настоящих апартаментах царицы, в ее дворцах.
«
"В сюжете фильма "Царская прививка" история о том, как в России начиналась эпидемия оспы и как была проведена массовая вакцинация, которая спасла десятки тысяч жизней. Наверное, это немного похоже на то, что мы с вами недавно переживали: история перекликается сквозь века, в этом тоже есть некая ирония и историческая подоплека", — отметил актер.
Проект создан на киностудии "Москино" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
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