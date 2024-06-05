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Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер - РИА Новости, 05.06.2024
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17:54 05.06.2024 (обновлено: 18:30 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/sanktsii-1950761632.html
Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер
Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер - РИА Новости, 05.06.2024
Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер
Казахстан не поддерживает санкционную политику Запада против РФ, но будет их соблюдать, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:54
2024-06-05T18:30
казахстан
россия
экономика
санкции в отношении россии
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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Казахстан не поддерживает санкционную политику Запада против РФ, но будет их соблюдать, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. "Это нас на самом деле очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику одностороннюю, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", - приводит слова вице-премьера казахстанское агентство КазТАГ. По его словам, в Казахстане небольшая экономика и санкционного давления она не выдержит. "Наши предприятия прежде всего. (…) Но самое главное, что у Казахстана, благодаря той внешней политике, что мы проводим, всегда есть шанс на предупреждение. Мы всегда получаем предупреждения о том, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний", - сказал Жумангарин. Он добавил, что Казахстан находится в постоянном диалоге с США и ЕС и старается принимать превентивные меры, чтобы не попасть под санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1942051030.html
https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903786243.html
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казахстан, россия, экономика, санкции в отношении россии
Казахстан, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер

Вице-премьер: Казахстан не поддерживает санкции против России, но соблюдает их

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Казахстан не поддерживает санкционную политику Запада против РФ, но будет их соблюдать, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
"Это нас на самом деле очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику одностороннюю, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", - приводит слова вице-премьера казахстанское агентство КазТАГ.
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По его словам, в Казахстане небольшая экономика и санкционного давления она не выдержит. "Наши предприятия прежде всего. (…) Но самое главное, что у Казахстана, благодаря той внешней политике, что мы проводим, всегда есть шанс на предупреждение. Мы всегда получаем предупреждения о том, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний", - сказал Жумангарин.
Он добавил, что Казахстан находится в постоянном диалоге с США и ЕС и старается принимать превентивные меры, чтобы не попасть под санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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