https://ria.ru/20240605/sanktsii-1950761632.html

Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер

Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер - РИА Новости, 05.06.2024

Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер

Казахстан не поддерживает санкционную политику Запада против РФ, но будет их соблюдать, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:54

2024-06-05T17:54

2024-06-05T18:30

казахстан

россия

экономика

санкции в отношении россии

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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Казахстан не поддерживает санкционную политику Запада против РФ, но будет их соблюдать, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. "Это нас на самом деле очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику одностороннюю, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", - приводит слова вице-премьера казахстанское агентство КазТАГ. По его словам, в Казахстане небольшая экономика и санкционного давления она не выдержит. "Наши предприятия прежде всего. (…) Но самое главное, что у Казахстана, благодаря той внешней политике, что мы проводим, всегда есть шанс на предупреждение. Мы всегда получаем предупреждения о том, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний", - сказал Жумангарин. Он добавил, что Казахстан находится в постоянном диалоге с США и ЕС и старается принимать превентивные меры, чтобы не попасть под санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1942051030.html

https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903786243.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, россия, экономика, санкции в отношении россии