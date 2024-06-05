https://ria.ru/20240605/samarkand-1950710134.html

Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде

Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде - РИА Новости, 05.06.2024

Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде

Два авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга, летевшие в Самарканд, в среду днем были перенаправлены в другие города Узбекистана из-за грозы в аэропорту... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:42

2024-06-05T15:42

2024-06-05T15:42

самарканд

москва

санкт-петербург

ютэйр

происшествия

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ТАШКЕНТ, 5 июн – РИА Новости. Два авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга, летевшие в Самарканд, в среду днем были перенаправлены в другие города Узбекистана из-за грозы в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan Airports. "Рейс авиакомпании "Qanot Sharq" из Cанкт-Петербурга и рейс российской UTair из Москвы в Самарканд 5 июня в районе 17-00 (15-00 мск) из-за грозы в аэропорту назначения были перенаправлены на запасные аэродромы в Ташкенте и Бухаре", - сказал представитель Uzbekistan Airports. Посадка прошла в штатном режиме, самолеты ожидают изменения погодных условий, чтобы вылететь в Самарканд, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240604/aviadeboshir-1950529041.html

самарканд

москва

санкт-петербург

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самарканд, москва, санкт-петербург, ютэйр, происшествия