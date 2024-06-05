https://ria.ru/20240605/samarkand-1950710134.html
Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде
Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде - РИА Новости, 05.06.2024
Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде
Два авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга, летевшие в Самарканд, в среду днем были перенаправлены в другие города Узбекистана из-за грозы в аэропорту... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:42
2024-06-05T15:42
2024-06-05T15:42
самарканд
москва
санкт-петербург
ютэйр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff5cb452c34153dd7a3526281d2f9f46.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн – РИА Новости. Два авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга, летевшие в Самарканд, в среду днем были перенаправлены в другие города Узбекистана из-за грозы в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan Airports. "Рейс авиакомпании "Qanot Sharq" из Cанкт-Петербурга и рейс российской UTair из Москвы в Самарканд 5 июня в районе 17-00 (15-00 мск) из-за грозы в аэропорту назначения были перенаправлены на запасные аэродромы в Ташкенте и Бухаре", - сказал представитель Uzbekistan Airports. Посадка прошла в штатном режиме, самолеты ожидают изменения погодных условий, чтобы вылететь в Самарканд, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240604/aviadeboshir-1950529041.html
самарканд
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0672d7ce3568ef4b630b9de11e800ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарканд, москва, санкт-петербург, ютэйр, происшествия
Самарканд, Москва, Санкт-Петербург, ЮТэйр, Происшествия
Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде
Два рейса из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде из-за грозы