Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" планирует запустить два спутника интернета вещей в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/roskosmos-1950715642.html
"Роскосмос" планирует запустить два спутника интернета вещей в 2024 году
"Роскосмос" планирует запустить два спутника интернета вещей в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024
"Роскосмос" планирует запустить два спутника интернета вещей в 2024 году
"Роскосмос" намеревается запустить два спутника группировки интернета вещей "Марафон IoT" в 2024 году и ещё пять - в следующем, сообщил заместитель гендиректора РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:57
2024-06-05T15:57
космос - риа наука
земля
арктика
александр блошенко
роскосмос
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Роскосмос" намеревается запустить два спутника группировки интернета вещей "Марафон IoT" в 2024 году и ещё пять - в следующем, сообщил заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко. "Два аппарата у нас выводятся в этом году, пять в следующем, и дальше ещё 132", - сказал Блошенко на круглом столе в Совете Федерации. Ранее начальник управления спутникостроительной компании "Решетнёв" Пётр Сёмкин сообщил, что первый аппарат группировки - спутник-демонстратор будет запущен на орбиту в четвёртом квартале 2024 года. Ранее он планировался конец 2023 года, потом перенесён на 29 февраля, а потом вновь отложен, но уже на неопределенный срок, для проверок программного обеспечения. В сентябре 2023 года "Роскосмос" заключил со спутникостроительной компанией "Решетнёв" контракт на создание первых спутников полномасштабной орбитальной группировки "Марафон IoT". Предполагается, что она будет состоять из 264 аппаратов на орбитах высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением. Это позволит предоставлять услуги передачи данных по всей Земле. Группировка "Марафон" будет частью многоспутниковой системы "Сфера". Этот проект призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территориях, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", был запущен 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.
https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html
земля
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, арктика, александр блошенко, роскосмос, совет федерации рф, россия
Космос - РИА Наука, Земля, Арктика, Александр Блошенко, Роскосмос, Совет Федерации РФ, Россия
"Роскосмос" планирует запустить два спутника интернета вещей в 2024 году

"Роскосмос" запустит семь спутников интернета вещей в 2024 и 2025 годах

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Роскосмос" намеревается запустить два спутника группировки интернета вещей "Марафон IoT" в 2024 году и ещё пять - в следующем, сообщил заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко.
"Два аппарата у нас выводятся в этом году, пять в следующем, и дальше ещё 132", - сказал Блошенко на круглом столе в Совете Федерации.
Ранее начальник управления спутникостроительной компании "Решетнёв" Пётр Сёмкин сообщил, что первый аппарат группировки - спутник-демонстратор будет запущен на орбиту в четвёртом квартале 2024 года. Ранее он планировался конец 2023 года, потом перенесён на 29 февраля, а потом вновь отложен, но уже на неопределенный срок, для проверок программного обеспечения.
В сентябре 2023 года "Роскосмос" заключил со спутникостроительной компанией "Решетнёв" контракт на создание первых спутников полномасштабной орбитальной группировки "Марафон IoT". Предполагается, что она будет состоять из 264 аппаратов на орбитах высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением. Это позволит предоставлять услуги передачи данных по всей Земле.
Группировка "Марафон" будет частью многоспутниковой системы "Сфера". Этот проект призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территориях, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", был запущен 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.
Спутник миссии Рассвет-2 на орбите - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Россия впервые запустила спутники связи с 5G
20 мая, 12:57
 
Космос - РИА НаукаЗемляАрктикаАлександр БлошенкоРоскосмосСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала