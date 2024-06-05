https://ria.ru/20240605/roskosmos-1950715642.html

"Роскосмос" планирует запустить два спутника интернета вещей в 2024 году

"Роскосмос" планирует запустить два спутника интернета вещей в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024

"Роскосмос" планирует запустить два спутника интернета вещей в 2024 году

"Роскосмос" намеревается запустить два спутника группировки интернета вещей "Марафон IoT" в 2024 году и ещё пять - в следующем, сообщил заместитель гендиректора РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:57

2024-06-05T15:57

2024-06-05T15:57

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Роскосмос" намеревается запустить два спутника группировки интернета вещей "Марафон IoT" в 2024 году и ещё пять - в следующем, сообщил заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко. "Два аппарата у нас выводятся в этом году, пять в следующем, и дальше ещё 132", - сказал Блошенко на круглом столе в Совете Федерации. Ранее начальник управления спутникостроительной компании "Решетнёв" Пётр Сёмкин сообщил, что первый аппарат группировки - спутник-демонстратор будет запущен на орбиту в четвёртом квартале 2024 года. Ранее он планировался конец 2023 года, потом перенесён на 29 февраля, а потом вновь отложен, но уже на неопределенный срок, для проверок программного обеспечения. В сентябре 2023 года "Роскосмос" заключил со спутникостроительной компанией "Решетнёв" контракт на создание первых спутников полномасштабной орбитальной группировки "Марафон IoT". Предполагается, что она будет состоять из 264 аппаратов на орбитах высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением. Это позволит предоставлять услуги передачи данных по всей Земле. Группировка "Марафон" будет частью многоспутниковой системы "Сфера". Этот проект призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территориях, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", был запущен 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.

https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html

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космос - риа наука, земля, арктика, александр блошенко, роскосмос, совет федерации рф, россия